Фестиваль «Планета Бондарчук» в Историческом парке

25 августа, накануне Дня российского кино, в мультимедийном парке "Россия - моя история" пройдут торжества, посвящённые столетнему юбилею выдающегося мастера отечественного кинематографа Сергея Федоровича Бондарчука - легендарного актера, режиссера, сценариста, народного артиста СССР. "Война и мир", "Судьба человека", "Они сражались за Родину", "Борис Годунов" – одни из наиболее выдающихся режиссерских и актерских работ Бондарчука, основателя знаменитой актёрско-режиссёрской династии, обладателя первого «Оскара» за советский игровой фильм.

В 17 часов в экспозиции «XX век» откроется мультимедийная выставка "Судьба человека. Фильмы и роли Сергея Бондарчука", повествующая о самых известных киноработах Сергея Федоровича, его жизни и творческом пути.

В 18 часов в атриуме состоится юбилейный киновечер "Планета Бондарчук" с показом отрывков из лучших фильмов великого режиссера. Участники встречи поразмышляют о главных темах его творчества и пути в искусстве. В киновечере примут участие: народный артист России Юрий Лазарев, заслуженный артист России Михаил Морозов, оперный певец, лауреат международных конкурсов Владимир Вьюров, солистка Санкт-Петербургского театра Мюзик-Холл Алина Атласова, ансамбль «Казачий кордон» и артисты балета Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

Специальный гость юбилейных мероприятий - дочь Сергея Бондарчука, заслуженная артистка России Наталья Бондарчук.

В период с 25 августа по 25 сентября в Историческом парке состоятся кинопоказы фильмов Бондарчука. Вход свободный. С подробным расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте myhistorypark.ru.

Выставка продлится до 15 октября 2020 г. Для ее посещения необходимо приобрести билет в мультимедийную экспозицию «ХХ век».