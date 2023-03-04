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Киностудия «Ленфильм» и правительство Югры утвердили план по развитию этнического кино

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОТРК «Югра»
Киностудия «Ленфильм» и правительство Югры утвердили план по развитию этнического кино

 
Киностудия «Ленфильм» и правительство Югры утвердили план мероприятий по реализации соглашения в области развития кино- и телепроизводства.
Подписание дополнительного соглашения состоялось 4 марта 2023 года в КТЦ «Югра-Классик» в рамках XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
Со стороны Правительства Югры документ подписывала губернатор округа Наталья Комарова, со стороны киностудии «Ленфильм» – генеральный директор Фёдор Щербаков.
По словам Фёдора Щербакова план включает в себя проведение цикла совместных мероприятий.
«Мы действительно переходим от общих соотношений к делу и начинаем большую работу вместе с округом для популяризации этнического кино. На киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге пройдут показы. Сделаем их с обсуждением, приглашением киноведов, экспертов. Это любопытно. Предстоит большая работа, - рассказал директор российской киностудии. - Также мы продолжаем активно работать и искать вместе с регионом темы для сценариев, новых проектов. В частности, сегодня в Ханты-Мансийске мы презентуем свою дебютную лабораторию «Ленфильм-Дебют», где пригласим к участию в ней коллег из Югры».
Добавим, что в план вошли кинопоказы и фотовыставки, посвященные культуре коренных народов Севера в Культурно-выставочном центре киностудии «Ленфильм», образовательные интенсивы, участие в окружных проектах и форумах, продюсерских турах по локациям и производственным площадкам региона, а также в работе Международного кинофестиваля «Дух огня».
Особый акцент будет сделан на выработку механизмов сотрудничества и совместные проекты между «Ленфильмом» и Окружной телерадиокомпанией «Югра», а также методическое информационное сопровождение, направленное на развитие собственной кино- и телеиндустрии округа.
«Мы надеемся, что начнем активно работать с телекомпанией «Югра» в области кинопоказов и совместных проектов. Поэтому, как говорится, переходим от слов к делу и надеемся, что уже в этом году проведем много совместных мероприятий», -подчеркнул Фёдор Щербаков.
Кроме того, планируется организация совместного выставочного проекта, посвященного творчеству В.В.Мельникова и приуроченного к 95-летию со дня рождения режиссера, на базе бюджетного учреждения «Музей Природы и Человека».
Напомним, что соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и киностудией «Ленфильм» в области развития кино- и телепроизводства было заключено в июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились о развитии креативного кластера в Югре, развитии кино- и телепроизводства.с целью популяризации культурно-исторических ценностей, традиций и творческого наследия коренных народов.

Источник: Ленфильм
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