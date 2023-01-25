Художники из Петербурга передали музею Донецка коллекцию картин

В Помпейском коридоре Мариинского дворца состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве Координационного совета творческих Союзов Санкт-Петербурга с Донецким республиканским художественным музеем.

В мероприятии приняли участие депутат, постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, ответственный секретарь Координационного Совета творческих союзов Санкт-Петербурга, главный редактор межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ «Содружество искусств» Андрей Андреевич Блиок, директор ГБУ «Донецкий республиканский художественный музей» Геннадий Полянский, координатор проекта «Дар Донбассу» Николай Лабутин и другие. Почетным гостем мероприятия стал академик, народный художник Российской Федерации, член Академии художеств Андрей Николаевич Блиок, его работа «Белая ночь» также была подарена музею Донбасса.

Церемония подписания договора прошла в рамках проекта «Дар Донбассу». Первая часть акции состоялась 19 января в Санкт-Петербургском Доме Архитектора. Подаренные произведения после экспозиции были отправлены в музей Донбасса. Всего передано 15 картин десяти петербургских художников.

– Благодарю всех участников проекта за благородную миссию. В это неспокойное время так важно быть вместе. Знайте, что мы со стороны Законодательного Собрания всегда готовы оказать всяческую помощь и поддержать ваши замечательные инициативы, – сказал Александр Ржаненков.

Координатор проекта «Дар Донбассу» Николай Лабутин отметил, что картины были предварительно отобраны Андреем Блиоком.

– Все живописные работы достойные, в этом нет никаких сомнений. Среди них и лирические пейзажи, и натюрморты, и портреты. С моей стороны главным критерием было то, чтобы картины можно было оперативно транспортировать по адресу назначения и без лишних проволочек экспонировать. Надеемся, что в самое ближайшее время они будут представлены в Донецком республиканском художественном музее. Уверен, что наш проект только в начале пути. И будет «Дар Донбассу-2», и «Дар Донбассу-3», – пояснил Николай Лабутин.

Петербургские художники надеются, что подаренные картины станут достойным дополнением к фонду Донецкого республиканского художественного музея, который в настоящее время насчитывает свыше 15 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Во время мероприятия был также подписан договор о сотрудничестве между межгосударственным информационно-аналитическим журналом «Содружество искусств» и ГБУ «Донецкий республиканский художественный музей».