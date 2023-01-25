Художники из Петербурга передали музею Донецка коллекцию картин

В Помпейском коридоре Мариинского дворца состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве Координационного совета творческих Союзов Санкт-Петербурга с Донецким республиканским художественным музеем.
В мероприятии приняли участие депутат, постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, ответственный секретарь Координационного Совета творческих союзов Санкт-Петербурга, главный редактор межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ «Содружество искусств» Андрей Андреевич Блиок, директор ГБУ «Донецкий республиканский художественный музей» Геннадий Полянский, координатор проекта «Дар Донбассу» Николай Лабутин и другие. Почетным гостем мероприятия стал академик, народный художник Российской Федерации, член Академии художеств Андрей Николаевич Блиок, его работа «Белая ночь» также была подарена музею Донбасса.
Церемония подписания договора прошла в рамках проекта «Дар Донбассу». Первая часть акции состоялась 19 января в Санкт-Петербургском Доме Архитектора. Подаренные произведения после экспозиции были отправлены в музей Донбасса. Всего передано 15 картин десяти петербургских художников.
Координатор проекта «Дар Донбассу» Николай Лабутин отметил, что картины были предварительно отобраны Андреем Блиоком.
Петербургские художники надеются, что подаренные картины станут достойным дополнением к фонду Донецкого республиканского художественного музея, который в настоящее время насчитывает свыше 15 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Во время мероприятия был также подписан договор о сотрудничестве между межгосударственным информационно-аналитическим журналом «Содружество искусств» и ГБУ «Донецкий республиканский художественный музей».