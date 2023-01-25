ента новостей

15:18
В Купчино задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерок
15:09
Художники из Петербурга передали музею Донецка коллекцию картин
15:05
В Ленобласти увеличили производство молока
15:03
В центер Петербурга подросток угнал каршеринговую иномарку
13:31
«Единая Россия» поможет учителю физкультуры из Петербурга попасть в книгу рекордов с результатом по двойным прыжкам на скакалке
12:21
В Ленобласти посиделки за картами закончились поножовщиной
10:41
Юрист упрекнула УК в перекладывании ответственности за обрушение фасадов на петербуржцев
10:11
Выставка «Лунный сад»
09:52
С нами воюет не Украина
09:23
Каковы планы по ремонту медучреждений?
08:56
Запрети себе кредит
08:14
В НХЛ считают, что форвард из системы СКА войдет на Драфте-2023 в Топ-5
19:38
Депутат «Единой России» Александр Ходосок проверил ход капремонта 425-й школы
17:19
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа двух опор
16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
16:21
В Петербурге наградили росгвардейцев-инженеров, отличившихся в СВО и при обеспечении безопасности города
12:43
В Петербурге задержан мужчина, нанесший смертельный удар своей сестре в ходе конфликта
12:41
Снегопад после оттепели в Петербурге спровоцировал новый транспортный коллапс во вторник
11:21
Выставка «Киберреализм»
11:05
Российским НКО России предоставят киберзащиту
10:54
Выставка Елены Воскобоевой «Пустой Отель в Раю»
10:47
Выставка «Будущее будет аутсайдерским»
10:00
Выставка «13» от Академии бессмертных
09:45
Чем полезно ручное письмо
09:43
Банковские сервисы в Telegram могут нести угрозу для персональных данных и финансового сектора
09:43
Появились зимние грибы
09:42
Налаживаем связи с Африкой
08:36
«СКА-Арена». Тестовые матчи в самом большом в мире хоккейном комплексе запланированы на март
16:44
Вязаные свитера, шапки, носки и варежки: в Петербурге собирают теплые вещи для военнослужащих в рамках акции «Единой России» «Тепло для героя»
15:19
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 23 по 31 января
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Художники из Петербурга передали музею Донецка коллекцию картин

Художники из Петербурга передали музею Донецка коллекцию картин

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
«Дар Донбассу»: Петербургские художники передали музею Донецка коллекцию картин

В Помпейском коридоре Мариинского дворца состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве Координационного совета творческих Союзов Санкт-Петербурга с Донецким республиканским художественным музеем.

В мероприятии приняли участие депутат, постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, ответственный секретарь Координационного Совета творческих союзов Санкт-Петербурга, главный редактор межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ «Содружество искусств» Андрей Андреевич Блиок, директор ГБУ «Донецкий республиканский художественный музей» Геннадий Полянский, координатор проекта «Дар Донбассу» Николай Лабутин  и другие. Почетным гостем мероприятия стал академик, народный  художник Российской Федерации, член Академии художеств  Андрей Николаевич Блиок, его работа «Белая ночь» также была подарена музею Донбасса.

Церемония подписания договора прошла в рамках проекта «Дар Донбассу». Первая часть акции состоялась 19 января в Санкт-Петербургском Доме Архитектора. Подаренные произведения после экспозиции были отправлены в музей Донбасса. Всего передано 15 картин десяти петербургских художников.

– Благодарю всех участников проекта за благородную миссию. В это неспокойное время так важно быть вместе. Знайте, что мы со стороны Законодательного Собрания всегда готовы оказать всяческую помощь и поддержать ваши замечательные инициативы, – сказал Александр Ржаненков.

Координатор проекта «Дар Донбассу» Николай Лабутин отметил, что картины были предварительно отобраны Андреем Блиоком.

– Все живописные работы достойные, в этом нет никаких сомнений. Среди них и лирические пейзажи, и натюрморты, и портреты. С моей стороны главным критерием было то, чтобы картины можно было оперативно транспортировать по адресу назначения и без лишних проволочек экспонировать. Надеемся, что в самое ближайшее время они будут представлены в Донецком республиканском художественном музее. Уверен, что наш проект только в начале пути. И будет «Дар Донбассу-2», и «Дар Донбассу-3», – пояснил Николай Лабутин.

Петербургские художники надеются, что подаренные картины станут достойным дополнением к фонду Донецкого республиканского художественного музея, который в настоящее время насчитывает свыше 15 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Во время мероприятия был также подписан договор о сотрудничестве между межгосударственным информационно-аналитическим журналом «Содружество искусств» и ГБУ «Донецкий республиканский художественный музей».

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-06-2022, 22:28
Парламентарии возложили цветы к памятной доске, посвящённой Ленинградской армии Народного ополчения
23-08-2022, 10:39
У Мариинского дворца прошел праздничный концерт в честь Дня Российского флага
20-09-2022, 14:38
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев
13-10-2022, 12:38
Выставка «ЭтноМиражи»
9-12-2022, 13:24
В Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества
25-10-2012, 17:05
Депутаты ЗакС обратились к Губернатору возмутившись поведением руководителей нескольких комитетов

Происшествия на дорогах

0
141
Вчера, 16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
0
232
23-01-2023, 12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
0
197
23-01-2023, 12:11
В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая
0
190
22-01-2023, 20:10
В Калининском районе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка
Наверх