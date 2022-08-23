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Питерец.ру » Общество » У Мариинского дворца прошел праздничный концерт в честь Дня Российского флага

У Мариинского дворца прошел праздничный концерт в честь Дня Российского флага

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Исаакиевская площадь окрасилась в цвета Российского триколора

У Мариинского дворца прошел праздничный концерт в честь Дня Российского флага. На открытии с приветственным словом от имени парламентариев и председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступил депутат Александр Ржаненков.

– Бело-сине-красный триколор был, есть и остаётся одним из главных государственных символов нашей страны. Счастье, гордость и уважение испытываем все мы, когда видим величаво развевающийся флаг Российской Федерации. Пусть наш героический стяг развевается над мирной, счастливой и единой страной, вдохновляя нас на новые победы во имя процветания Родины и её жителей! – сказал Александр Ржаненков.

Перед началом концерта на площади развернули огромное полотнище российского триколора, которое подняли вверх петербуржцы. На сцене у Мариинского дворца перед жителями и гостями Петербурга выступили народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, заслуженный артист России Сергей Рогожин, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, артисты из ДНР Кристина Древаль, Юлия Шебанова, Алексей Аносов, Анатолий Миняйло и Владислав Корж. В завершении праздника было организовано пиротехническое шоу.

Отметим, что в Санкт-Петербурге к празднику украсили 200 тематических объектов, а также городские площади и улицы, цветами российского флага был подсвечен Дворцовый мост.

Источник: ЗАКС
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