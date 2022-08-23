У Мариинского дворца прошел праздничный концерт в честь Дня Российского флага. На открытии с приветственным словом от имени парламентариев и председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступил депутат Александр Ржаненков.
Перед началом концерта на площади развернули огромное полотнище российского триколора, которое подняли вверх петербуржцы. На сцене у Мариинского дворца перед жителями и гостями Петербурга выступили народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, заслуженный артист России Сергей Рогожин, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, артисты из ДНР Кристина Древаль, Юлия Шебанова, Алексей Аносов, Анатолий Миняйло и Владислав Корж. В завершении праздника было организовано пиротехническое шоу.
Отметим, что в Санкт-Петербурге к празднику украсили 200 тематических объектов, а также городские площади и улицы, цветами российского флага был подсвечен Дворцовый мост.