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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев

В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев

В Мариинском дворце прошла церемония награждения победителей, призеров и дипломантов Юнармейских чтений и Малого историко-географического диктанта. В мероприятии приняли участие Герой России, генерал-майор Геннадий Фоменко, директор Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина, член Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Виктор Никитин, представители Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева, педагоги общеобразовательных школ города.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Законодательного Собрания Петербурга Константин Чебыкин.

– Своими действиями, своим участием вы показываете любовь и преданность Родине. В детском возрасте, надев юнармейскую форму, форму кадета, вы берете на себя определенную ответственность. Вы становитесь в один ряд с нашими героями, солдатами, матросами, офицерами – со всеми, кто защищает нашу страну, – сказал Константин Чебыкин.

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Председателя Законодательного Собрания награждены победители и призеры городских акций, а также педагоги  и кураторы юнармейских отрядов.

Отметим, в этом году «Юнармейские чтения» приурочены к 350-летию со Дня рождения первого российского императора, основателя Санкт-Петербурга Петра Великого. Темой юбилейного Малого историко-географического диктанта стала государственная символика. Акции традиционно проводятся на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. По итогам 2022 года призерами и дипломантами стали 48 обучающихся разных школ города.

Источник: ЗАКС
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