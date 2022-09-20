В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев

В Мариинском дворце прошла церемония награждения победителей, призеров и дипломантов Юнармейских чтений и Малого историко-географического диктанта. В мероприятии приняли участие Герой России, генерал-майор Геннадий Фоменко, директор Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина, член Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Виктор Никитин, представители Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева, педагоги общеобразовательных школ города.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Законодательного Собрания Петербурга Константин Чебыкин.

– Своими действиями, своим участием вы показываете любовь и преданность Родине. В детском возрасте, надев юнармейскую форму, форму кадета, вы берете на себя определенную ответственность. Вы становитесь в один ряд с нашими героями, солдатами, матросами, офицерами – со всеми, кто защищает нашу страну, – сказал Константин Чебыкин.

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Председателя Законодательного Собрания награждены победители и призеры городских акций, а также педагоги и кураторы юнармейских отрядов.

Отметим, в этом году «Юнармейские чтения» приурочены к 350-летию со Дня рождения первого российского императора, основателя Санкт-Петербурга Петра Великого. Темой юбилейного Малого историко-географического диктанта стала государственная символика. Акции традиционно проводятся на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. По итогам 2022 года призерами и дипломантами стали 48 обучающихся разных школ города.