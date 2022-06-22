Парламентарии возложили цветы к памятной доске, посвящённой Ленинградской армии Народного ополчения

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-спикер Марина Шишкина, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению парламента Александр Ржаненков возложили цветы к памятной доске на здании Мариинского дворца, посвящённой Ленинградской армии Народного ополчения (ЛАНО).

Вместе с ними почтить память ополченцев, преградивших путь врагу в самые тяжёлые дни 1941 года, пришли жители Санкт-Петербурга.

Спикер напомнил, что именно в Мариинском дворце располагался штаб ЛАНО, здесь создавались стрелковые дивизии, не позволившие врагу захватить город.

– Сила духа, воля солдат-добровольцев, их героизм и самоотверженность вызывает подлинное восхищение и уважение. Защитникам нашей Родины мы отдаём дань в День памяти и скорби, – сказал Александр Бельский.

История Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) –единственной подобной армии в Советском Союзе – начинается 27 июня 1941 года. Тогда на совещании в горкоме партии приняли решение о создании армии добровольцев в составе 7 стрелковых дивизий, утвержденное Ставкой Верховного главнокомандования. 29 июня началось комплектование добровольческих подразделений.

Части формировались из тех, кто по разным причинам не подлежал мобилизации. В народное ополчение вступали известные ленинградцы: народный артист Николай Черкасов, композитор Дмитрий Шостакович, актёр и режиссёр Игорь Владимиров и многие другие.