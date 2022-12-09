В Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества

В День Героев Отечества Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Город-Герой Ленинград» на площади Восстания. В церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан, депутаты петербургского парламента Алексей Зинчук, Андрей Малков, Любовь Менделеева, Антон Соловьев, депутат Государственной Думы РФ Михаил Романов председатель Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Герой России Геннадий Фоменко.

После мероприятия главы законодательной и исполнительной власти встретились в Смольном с Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации, среди которых была депутат ЗС СПб, Герой РФ Любовь Егорова. Александр Бельский и Александр Беглов поздравили участников встречи с праздником и рассказали о работе петербургских строителей в Мариуполе, помощи петербуржцам, мобилизованным для службы в Вооруженных Силах.

- Мы посещали наших раненых бойцов в Военно-медицинской академии, беседовали с ними. На таких людях держится наша страна. Их сила духа, мужество – пример того, как надо защищать Родину, для всего подрастающего поколения. Они достойные наследники своих героических отцов и дедов. В тяжелых испытаниях проявляются настоящие человеческие ценности, и нужно, чтобы молодежь гордилась своей страной, ее достижениями, гордилась своими героями, - сказал Председатель ЗС СПб.