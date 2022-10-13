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Питерец.ру » Культура » Выставка «ЭтноМиражи»

Выставка «ЭтноМиражи»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась фотовыставка «ЭтноМиражи»

В Мариинском дворце открылась фотовыставка «ЭтноМиражи».  Экспозиция рассказывает о малочисленных народах Сибири: кумандинцах, ненцах, шорцах и долганах, и посвящена проблеме их ассимиляции в больших городах. На мероприятии присутствовали депутаты городского парламента Александр Ржаненков, Андрей Малков, Марина Макарова, Вячеслав Бороденчик, Наталия Астахова.

Как отметил депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков, Россия – одно из немногих государств, объединяющих около двухсот народов. Из них 47 считаются малочисленными.

– Культурное и этническое многообразие всегда считалось сильной стороной нашей страны, в этом ее особенность и уникальность. Этот год объявлен годом культурного наследия народов России. Мы в своей жизни часто недооцениваем наше богатство. Традиции, история, культурные особенности, язык – это то, что нас всех объединяет и делает нас самобытными. Санкт-Петербург всегда был и будет городом, в котором дружно живут представители самых разных национальностей и вероисповеданий, – сказал Александр Ржаненков.

По словам председателя Сибирского землячества в Санкт-Петербурге Виктории Мишовой, 41 народ из всех, представленных на территории государства, проживают в Сибири и на Дальнем Востоке.

– Крупные города, в том числе Санкт-Петербург, привлекают наших земляков. Переезжая в мегаполисы, молодёжь забывает родной язык. Наш проект создан в поддержку культуры малочисленных народов Сибири. Мы уверены, что последующие поколения смогут сохранить самобытность и приверженность, даже если живут в других городах, – сказала она.

Отметим, выставка «ЭтноМиражи» представлена в Мариинском дворце впервые. Экспозиция открыта до 18 октября. Организатором выступила РОО «Сибирское землячество в Санкт-Петербурге» при поддержке Законодательного Собрания города.

Источник: ЗАКС
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