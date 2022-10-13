В Мариинском дворце открылась фотовыставка «ЭтноМиражи». Экспозиция рассказывает о малочисленных народах Сибири: кумандинцах, ненцах, шорцах и долганах, и посвящена проблеме их ассимиляции в больших городах. На мероприятии присутствовали депутаты городского парламента Александр Ржаненков, Андрей Малков, Марина Макарова, Вячеслав Бороденчик, Наталия Астахова.
Как отметил депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков, Россия – одно из немногих государств, объединяющих около двухсот народов. Из них 47 считаются малочисленными.
По словам председателя Сибирского землячества в Санкт-Петербурге Виктории Мишовой, 41 народ из всех, представленных на территории государства, проживают в Сибири и на Дальнем Востоке.
Отметим, выставка «ЭтноМиражи» представлена в Мариинском дворце впервые. Экспозиция открыта до 18 октября. Организатором выступила РОО «Сибирское землячество в Санкт-Петербурге» при поддержке Законодательного Собрания города.