Выставка «B&W REFLECTIONS»

Квинтэссенция жизненного опыта: в прошлом врач анестезиолог-реаниматолог, а сегодня преуспевающий фотограф представит в Артмузе серию коллажей с абстрактной чёрно-белой фотографией и рентген-ангиограммами.

Гармоничное слияние человеческого внутреннего – автор проводит параллель между природой и человеческим нутром. Буквально, физически, Алина Сафронова сопоставляет абстрактные кадры и узоры с изображениями кровеносной системы. Эта серия подается под названием «Tree of Life» (Древо жизни), здесь автор контрастностью и многообразием разнонаправленных линий намекает на единство всего живого, структуру произведения искусства – живого механизма. Но стоит лишь всмотреться в детали, и восприятие сюжета начинает преломляться в куда более мрачную сторону – жизнь конечна как дуги извивающихся сосудов. Они, словно русла рек, прорезают себе путь сквозь ткани, оплетают органы и кости, сливаются в клубки и узоры.

Духовную связь раскрывает серия «Abstractions»: дыхание города в застывшем моменте. Внутри него детали, отрезки, осколки, линии тоже образуют живой развивающийся динамичный организм – общество. Изображения увлекают из реальности в глубокое бессознательное.

Алина Сафронова – фотограф из Санкт-Петербурга, создает независимые фото/видеопроекты. Во многом на ее мировоззрения повлияла профессия анестезиолога-реаниматолога, сейчас же она развивается в сфере фотографии. Для нее это способ переосмыслить события и пригласить к диалогу через искусство. Отдельные работы принимали участие в международных групповых выставках в Лондоне, Беларуси, были отмечены кураторами или принесли победу на международных конкурсах.

АЛИНА САФРОНОВА

B&W REFLECTIONS

7 июня – 4 сентября 2022

Галерея «Улица Малевича», 3 этаж

Фотография, 0+