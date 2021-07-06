Выставка «Культурная дислексия»

Александр Кипсоне – молодой, перспективный живописец, фотограф и мастер фресковой росписи из Санкт-Петербурга. Он создает преимущественно абстрактные произведения, соединяющие в себе принципы станковой картины, баффинга «заплатками» нелегальных граффити) и сграффито (техники нанесения на основу, различных по цвету слоёв кроющего материала с последующим процарапыванием рисунка). На выставке будет представлено более 40 работ художника из серий «Артеризм», «Баны», «Цветные запреты», «Лимб», «Культурная дислексия», созданных за последние 6 лет.

Название выставки «Культурная дислексия» напрямую связано с одноименной серией работ Кипсоне 2020 года и является авторским парадоксом. Фраза «Культурная дислексия» интерпретируется, с одной стороны, как попытка соединения высокого и низкого искусства, с другой, как особого взгляда на мир сквозь призму художника-аутсайдера или виртуозного дилетанта.

При создании работ Кипсоне не придерживается какого-то четкого плана, а действует интуитивно.

Его произведения – это своеобразная головоломка из впечатлений и мыслей о современной жизни, природных и рукотворных текстур.

Перенося принципы Стрит-арта в станковое искусство, он стирает границы личного и публичного пространств. Искусство Кипсоне полно внутренних противоречий, в нем соседствуют деструктивное и созидательное начала, эстетика улиц и стремление к орнаментальной декоративности. Но главное – это яростное желание, во что бы то ни стало отразить свое время. Именно поэтому его произведения кажутся хрупкими и человечными, но в то же время монументальными и словно созданными самой жизнью.

17 июля – 1 августа 2021

Открытие выставки состоится 16 июля в 18:00

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков