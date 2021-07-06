ента новостей

15:15
В Петербурге сотрудники ДПС отлавили больше сотни «машин-призраков»
15:03
Выставка «Культурная дислексия»
14:24
Как изменится состав «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
11:45
В Петербурге аферисты выманили у пенсионера миллион рублей
11:09
Чем вызвано недоверие к вакцинации?
10:24
Он быстро расплатился с долгами
10:01
Как футбольный Евро повлиял на город
23:41
Трагедия в США: погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлиниекс
12:50
В Петербурге уроженец Марокко получил ножевое ранение в область шеи
12:34
В Сестрорецке пожар в деревообрабатывающем цеху
11:15
Из СИЗО в депутаты?
10:27
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 673 000 рублей
10:15
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
10:10
Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»
10:06
Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021
09:57
Не нужны нам такие апельсины
09:04
Стартовала ревакцинация
19:26
В Ленобласти группа антитеррора артиллерийской бригады провела учения
19:13
В общевойсковом объединении ЗВО продолжается приведение к военной присяге новобранцев»
00:36
Разгром Украины Англией завершил четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу
09:46
Купаться хочется, а негде
09:43
Путин опять задобрил народ
09:40
Россиян не пускают в Чехию
12:36
Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения
12:27
В Сланцах запустят производство импергированной бумаги и фенольной пленки
12:08
В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности
11:55
В Петербурге правоохранители задержали курьеров, торговавших ковидными справками
11:42
В Петербурге мошенникивыманили у пенсионерки более миллиона рублей
11:04
С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов
10:07
Праздник в честь Иуды и день НЛО
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Культурная дислексия»

Выставка «Культурная дислексия»

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Александр Кипсоне – молодой, перспективный живописец, фотограф и мастер фресковой росписи из Санкт-Петербурга.

Александр Кипсоне – молодой, перспективный живописец, фотограф и мастер фресковой росписи из Санкт-Петербурга. Он создает преимущественно абстрактные произведения, соединяющие в себе принципы станковой картины, баффинга «заплатками» нелегальных граффити) и сграффито (техники нанесения на основу, различных по цвету слоёв кроющего материала с последующим  процарапыванием рисунка). На выставке будет представлено более 40 работ художника из серий «Артеризм», «Баны», «Цветные запреты», «Лимб», «Культурная дислексия», созданных за последние 6 лет.

Название выставки «Культурная дислексия» напрямую связано с одноименной серией работ Кипсоне 2020 года и является авторским парадоксом. Фраза «Культурная дислексия» интерпретируется, с одной стороны, как попытка соединения высокого и низкого искусства, с другой, как особого взгляда на мир сквозь призму художника-аутсайдера или виртуозного дилетанта.

При создании работ Кипсоне не придерживается какого-то четкого плана, а действует интуитивно.

Его произведения – это своеобразная головоломка из впечатлений и мыслей о современной жизни, природных и рукотворных текстур.

Перенося принципы Стрит-арта в станковое искусство, он стирает границы личного и публичного пространств. Искусство Кипсоне полно внутренних противоречий, в нем соседствуют деструктивное и созидательное начала, эстетика улиц и стремление к орнаментальной декоративности. Но главное – это яростное желание, во что бы то ни стало отразить свое время. Именно поэтому его произведения кажутся хрупкими и человечными, но в то же время монументальными и словно созданными самой жизнью.

17 июля – 1 августа 2021
Открытие выставки состоится 16 июля в 18:00

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-05-2021, 12:29
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
5-09-2019, 14:14
Выставка «Дом»
10-09-2018, 16:02
Выставка Бэнкси
3-07-2019, 19:30
Музей искусства представляет выставку художника Алексея Талащука.
25-11-2015, 16:12
Выставка «Расширяя горизонты: украшения нового времени»
14-10-2015, 04:41
Выставка художника Николая Ромадина откроется в «Русском музее»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
319
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
326
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
289
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
488
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
Наверх