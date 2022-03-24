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Питерец.ру » Культура » Выставка «Второе дыхание»

Выставка «Второе дыхание»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
В Артмузе будет представлена большая выставка художественного текстиля Полины Козыревой

В Артмузе будет представлена большая выставка художественного текстиля Полины Козыревой: отпечатки реальности, воспоминаний и красоты мира в шелкографии и графике.

Для выпускницы Академии им. А. Л. Штиглица это вторая персональная выставка. Её метод творчества и восприятия – сугубо чувственный: мало просто найти объект, важно уловить его уникальность, запечатлеть абрис на бумаге, и впоследствии воссоздать на ткани, тем самым создавая свой особый мир, вдохновенно используя всевозможные декоративные приёмы, но при этом не нарушая оригинальные формы.

Большая часть рисунков, которые используются в печатных трафаретах, несут в себе память о путешествиях или определенных жизненных, а порой и праздничных событиях, будь то букет тюльпанов или хризантем, подаренных возлюбленным, ветви липы, собранные на финском заливе или привезённые из Греции листья эвкалипта. «Сохраняя изображения растений на бумаге, а потом преобразуя их в печатный оттиск на ткани, я не только показываю красоту растений и цветов, но и вспоминаю о моментах счастья, даю им вторую жизнь, второе дыхание,» – объясняет Полина.

Выставочный проект готовит куратор музея современного искусства Марина Гуревич, он откроется вернисажем в присутствии автора 29 марта. Полина Козырева – молодой автор, родилась в Ленинграде в 1991 году в семье художников. С 2012 года является педагогом дополнительного образования первой категории. Участник различных выставок городского и международного уровня, выездных пленэров и педагогических выставок; создает авторский текстиль в различных техниках - шелкография, свободная роспись, батик и войлок. 

ПОЛИНА КОЗЫРЕВА

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

29 марта – 29 мая 2022 

Вернисаж 29 марта (вт) в 19:00

Галерея «Дизайн-клаб», 2 этаж

Художественный текстиль, графика, 0+

Источник: Артмуза
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