ента новостей

20:39
Выставка «Длиною в 100 лет»
20:33
Выставка работ Антона Телятникова - «Радио Шансон»
20:29
Выставка работ Анатолия Ашенбехера - The SLEEPER / «СПЯЩИЙ»
20:23
Выставка работ Аллы Давыдовой «Veduta»
19:31
#МыВместе: Сборной команде Санкт-Петербурга по плаванию передали 50 комплектов парадной спортивной формы
19:27
В четвертом туре Чемпионата России по регби-7 победила петербургская команда ZASTAVA
19:22
Фестиваль спортивных видов танца состоялся в онлайне
15:52
В СПбГМТУ открыта Фабрика процессов
15:48
В Петербурге откроется передвижная выставка Русского географического общества
15:47
Выставка «Корона Российской империи»
15:46
Анна Мигицко: «Ребята заражают своей первозданностью, подлинностью, энергетикой, горящими глазами»
10:47
Кто недоволен работой?
09:57
Такси подорожает?
00:53
«Зенит» ожидаемо пробился в «Финал шести» волейбольной Суперлиги
01:07
ЦСКА и «Локомотив» будут играть седьмой матч, в котором определится соперник СКА в Кубке Гагарина
19:30
В Ленобласти кинологи ЗВО провели первый этап конкурса «Найти и обезвредить»
09:04
Их не пускают за границу
08:32
500 тысяч за дискотеку
00:45
Скандал разразился по следам поражения «Зенита» от «Динамо» в финале волейбольного еврокубка
17:13
Выставка Ярослава Гержедовича «Восхитительные подробности»
17:09
Фестиваль «ЭкоДни на Садовой»
17:05
Аудитория имени Владимира Александрова торжественно открыта в Корабелке
12:19
В Ленобласти мужчина подозревается в сексуальном насилии над собственными детьми
10:59
В Петербурге полицейские задержали распространителя синтетических наркотиков
08:35
Он отрицал Холокост
20:59
Петербуржцы вновь выйдут на закраску рекламы наркотиков
20:54
Игрок питерского «Зенита» приблизился к историческому рекорду
20:52
Депутаты запретят застройку Ржевского лесопарка
20:50
В Большом зале филармонии прозвучит Четвертая симфония Шостаковича
20:47
Без света на час останутся 40 зданий в Петербурге
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка работ Аллы Давыдовой «Veduta»

Выставка работ Аллы Давыдовой «Veduta»

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
Алла Давыдова, заслуженная художница Российской Федерации, представит в Артмузе свое видение архитектурной живописи (т.н. Veduta).

Алла Давыдова, заслуженная художница Российской Федерации, чьи работы можно увидеть как в Русском музее, так и в американских частных коллекциях, представит в Артмузе свое видение архитектурной живописи (т.н. Veduta).

Примечательно здесь то, что работы Аллы концентрируют в себе весь спектр пережитых ей эмоций, и вполне конкретные объекты окружающего мира усложняются и вбирают новые смысловые оттенки под давлением индивидуального видения художницы.

Переосмысленные ведуты Аллы — это живописный эквивалент барокко с его динамикой, контрастностью, избыточной декоративностью, провалами в трагедию. «Новые ведуты», объединенные сквозной творческой идеей, образуют в экспозиционном пространстве галереи развернутую панораму мира художницы.

При этом трагедия и монументализм, выраженные драматически напряженным сопоставлением объемов, удивительно органично перекликаются с утонченным видением цвета, а тягу к символическим обобщениям искусно дополняет  внимательность к деталям — так, что зритель остается один на один с этим чувством противоречивости, которое заключают в себе почти все выдающиеся произведения искусства.

1 апреля – 27 апреля 2021 г

Вернисаж 7 апреля (ср) в 19-00

Галерея «Течение», 3 эт.

0+

Источник: АРТМУЗА
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-05-2015, 20:33
Удивительные "Автомобили" художницы Ирины Романовской в фонде Шемякина
21-03-2016, 18:36
Шемякин повезет картины известной художницы в Сочи
13-10-2015, 07:16
Выставка художницы Юстины Комиссаровой «7 грехов+1»
3-06-2016, 10:43
В "Кругу Петрова-Водкина"
3-12-2015, 18:07
Каллиграфия художницы Ирины Романовской в фонде Шемякина
8-10-2015, 08:20
Выставка Марины Фёдоровой «Продлевая лето»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
275
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
1
275
18-03-2021, 13:00
Cерьезное ДТП в Металлострое
0
375
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
943
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
Наверх