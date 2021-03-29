Выставка работ Аллы Давыдовой «Veduta»

Алла Давыдова, заслуженная художница Российской Федерации, чьи работы можно увидеть как в Русском музее, так и в американских частных коллекциях, представит в Артмузе свое видение архитектурной живописи (т.н. Veduta).

Примечательно здесь то, что работы Аллы концентрируют в себе весь спектр пережитых ей эмоций, и вполне конкретные объекты окружающего мира усложняются и вбирают новые смысловые оттенки под давлением индивидуального видения художницы.

Переосмысленные ведуты Аллы — это живописный эквивалент барокко с его динамикой, контрастностью, избыточной декоративностью, провалами в трагедию. «Новые ведуты», объединенные сквозной творческой идеей, образуют в экспозиционном пространстве галереи развернутую панораму мира художницы.

При этом трагедия и монументализм, выраженные драматически напряженным сопоставлением объемов, удивительно органично перекликаются с утонченным видением цвета, а тягу к символическим обобщениям искусно дополняет внимательность к деталям — так, что зритель остается один на один с этим чувством противоречивости, которое заключают в себе почти все выдающиеся произведения искусства.

1 апреля – 27 апреля 2021 г

Вернисаж 7 апреля (ср) в 19-00

Галерея «Течение», 3 эт.

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