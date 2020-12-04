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Питерец.ру » Культура » Выставка «Monochrom»

Выставка «Monochrom»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В «АРТМУЗЕ» открывается выставка посвященная пятилетию группы фотохудожников «Monochrom»

17 декабря в «АРТМУЗЕ» открывается выставка посвященная пятилетию группы фотохудожников «Monochrom».

В 2015 году в фейсбуке появилась группа «Monochrom», которая объединила авторов из нескольких стран. Участники этой группы – люди самых разных профессий: от врача до редактора, учителя и астронома, кибернетика и программиста… Всех их таких разных роднит любовь к черно-белой фотографии.

«Одна из наших целей – обеспечить платформу для фотографов, где они могут продемонстрировать свои работы, обменяться идеями и поделиться навыками. Мы разделяем ту же страсть к фотографии, что и миллионы людей по всему миру, и сделали эту группу местом встречи, где известные и неизвестные авторы могут показать свои работы с помощью черно-белой фотографии» – администраторы группы «Monochrom» в фейсбуке.

Выставка продлится до 26 января. Вход свободный. 0 +

«MONOCHROM»
17.12.2020 – 26.01.2021 (Галерея «Лекционный угол», 2 эт.)

Вернисаж 17 декабря в 19:00!
Будут присутствовать авторы! 

Источник: АРТМУЗА
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