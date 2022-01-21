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Питерец.ру » Культура » Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе

Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе – уличная фотография Москвы из 40 кадров

Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе – уличная фотография Москвы из 40 кадров. Он останавливает быстрый темп жизни людей в крупнейшем мегаполисе, чтобы его переосмыслить и увидеть иной, внутренний мир этого города.

В контексте работы Залмана «стоп-кадр» – это не столько операторский прием, который может длиться всего несколько секунд в кинематографе, сколько попытка с помощью стрит-фотографии расширить временные границы и дать возможность воображению представить дальнейшее развитие запечатленного мига, сюжета, события… Остановленное фотоаппаратом время становится поэтичным и динамично-гибким.

Серия снимков, представленная на выставке, передает атмосферу шумного, живого, разношерстного города, который вдохновляет фотографа каждый день. Выставка может вызвать очень экзотичные впечатления у петербургского зрителя: она – словно путешествие на выходные в город контрастов, в котором время = деньги, бок-о-бок идут люкс и сервис, эксцентричность и униформа, гаражи и небоскрёбы, а всё, что кажется декорацией или маской, в самом деле реально. Известный фотограф-документалист Билл Раухаузер, просмотрев чёрно-белые работы Шкляра, сказал, что они напоминают ему нуар-жанр художественных фильмов. А Томас Хёпкер из фотоагентства «Магнум» отметил его интересный подход к людям при съёмке: Залман умеет показать моменты жизни, не привлекая к себе никакого внимания со стороны окружающих.

Выставка будет работать ежедневно до 28 марта со свободным входом. Куратор – Марина Гуревич.

2 февраля – 28 марта 2022 г 

Галерея «Лекционный угол», 2 эт.

Фотография, 16+

Источник: Артмуза
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