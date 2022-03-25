Выставка «Сквозь границы пустоты»

Северное, новое, мифологическое: в Артмузе пройдёт персональная выставка мастера станковой графики Аркадия Морозова из авторской коллекции. Многие офорты уже разошлись по музейным и частным коллекциям музеев и остались у художника в единственном экземпляре, иные будут впервые представлены публике.

Прежде всего автор известен широкому кругу как непревзойденный мастер станковой графики. Сопротивление материала, физическое усилие и ограничения технических возможностей этого вида искусства делают его отталкивающим для многих художников. Зрителей же наоборот подобные работы всегда притягивают, заставляют остановиться и рассмотреть в подробностях.

Образ пустоты как бесконечный путь является и отправной точкой, и конечным пунктом пути. Хотя в общепринятой концепции у пустоты нет границ, но каждый человек сам выстраивает эти границы для любого явления, и это даёт нам шанс поразмышлять. Персональная выставка художника Аркадия Морозова «Сквозь границы пустоты» объединяет два творческих периода мастера. В конце 80-х – начале 90-х автор работал в технике акватинта, добиваясь широкого диапазона тонких, почти «акварельных» тональных градаций в гравюре. Сюжетно он воплощал свой взгляд на северную деревню и северную мифологию, здесь элементы живого сливаются в сложный орнамент символов.

В последние несколько лет Аркадий акцентирует свое внимание и творчество в линогравюре, в новых эстампах преобладают крупный план и особая живописность (продуманный, зачастую смелый колорит в сочетании с ярко выраженной фактурой), выразительность и цельность первого впечатления, фокус на ритме линий и локальных цветовых пятен. Последние работы автора – линогравюра «Убить дракона», серия «Гадес» – еще один глубинный образ и великий смысл человеческого мироздания. Некоторые работы будут показаны впервые.

Аркадий Морозов – художник и графический дизайнер, с 1987 года член Союза Художников России, член Международной Федерации художников ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств Республики Карелия. Участник городских, региональных, всероссийских и международных выставок в области дизайна и изобразительного искусства с 1972 года. Участник и организатор конкурсов, семинаров, конференций, фестивалей. Его работы находятся частных коллекциях по всему миру, в собраниях музеев и галерей России, Финляндии, Венгрии, Малайзии, а также в фонде Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Париж, Франция) и Нью-Йоркском фонде современного искусства.

АРКАДИЙ МОРОЗОВ

СКВОЗЬ ГРАНИЦЫ ПУСТОТЫ

30 марта – 30 мая 2022

Вернисаж 30 марта (ср) в 19-00

Графика, 0+

Галерея «Лекционный угол», 2 эт.