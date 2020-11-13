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Питерец.ру » Культура » Фестиваль добра «Друг другу» online

Фестиваль добра «Друг другу» online

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Опубликовал: Питерец
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Сегодня стартовал фестиваль добра «Друг другу» online, который будет проходить два дня – 13 и 14 ноября.

Сегодня стартовал фестиваль добра «Друг другу» online, который будет проходить два дня – 13 и 14 ноября. Присоединиться можно в официальной группе мероприятия – vk.com/premiamira.

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и направлено на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Фестиваль добра «Друг другу» online – это место общения добрых людей, где в режиме онлайн можно поделиться друг с другом идеями и опытом, а также вдохновить и вдохновиться креативными решениями, смелыми вызовами и добрыми свершениями, проживая вместе ключевую идею фестиваля «Главный смысл – в тебе».

Расписание на 14 ноября:

Блок «САМОРАЗВИТИЕ»

11.10 – Влад Канопка «Секреты эффективной речи от актера популярного сериала «Молодежка»: как преодолеть страх публичных выступлений и начать говорить уверенно»

11.35 – Кристина Федосеева «Социальный маркетинг: как укрепить репутацию компании»

12.05 – Ева Кац «Не соревнуюсь и не доказываю: как начать жизнь по своему сценарию»

12.30 – Надежда Янкелевич и Лиза Тюрина «Полезные советы начинающим организациям: успешные практики привлечения аудитории и ресурсов благотворительных фондов + Секреты эффективной презентации благотворительной организации: как привлечь внимание в СМИ и социальных сетях, не допустив ни единой ошибки»

13.20 – Александр Федоров «Главный информационный вызов 21 века. Как интернет влияет на наш мозг»

Блок «ЭКОЛОГИЯ»

14.00 – Наталья Беляева «Переработка сегодня: почему важно отказаться от одноразового пластика»

14.30 – Екатерина Кудерцева «Переход на натуральный уход: как выбрать действительно эффективные натуральные средства для всей семьи»

Блок «ТЕХНОЛОГИИ»

15.00 – Андрей Борисенко и Михаил Луцкий «Хьюстон, никаких проблем: космический диалог о неземной жизни с летчиком-космонавтом и героем России А.И. Борисенко»

15.25 – Маргарита Бакустина «Увидеть невидимое: связь между ценами на полезные ископаемые и продукты в магазине»

15.55 – Ирина Зотова «Социальная ответственность в технологичной журналистике

16.20 – Эрик Бурыгин «Быть успешным: как вырасти в крупной международной компании на примере Яндекс»

Блок «ПСИХОЛОГИЯ»

16.55 – Полина Цветкова «Ожидание или реальность: как избавиться от бесконечных ожиданий и начать жить»

Блок «САМОРАЗВИТИЕ»

17.20 – Вероника Тышко «Любовь, эмпатия и смысл: подход к созданию успешных продуктов»

17.45 – Ирина Смирнова «Как найти свое призвание в виртуальном мире и развить творческие способности»

В конце дня участников ждем музыкальное завершение фестиваля.

Трансляцию 13 ноября можно посмотреть по ссылке (https://vk.com/videos-59866908?z=video-59866908_456239131%2Fclub59866908%2Fpl_-59866908_-2).

Источник: Комитет по молодежной политике
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