В Петербурге волонтеры разработают «дорожную карту» на 2021 год

19-21 октября в пространстве «Литейный 55» пройдет серия форсайт-сессий по составлению дорожной карты развития добровольчества в Санкт-Петербурге на 2021 год.

Дорожная карта – это план мероприятий по развитию волонетрского движения в Северной столице. Проанализировать запросы, актуальные потребности и сформировать дорожную карту участникам помогут эксперты.

19 октября с 15.00 до 20.00 – формирование дорожной карты по развитию волонтерской деятельности в сфере культуры, организации волонтерских программ и крупных культурных событий, разработке и созданию туристических маршрутов и культурных пространств в города, в которых реализуются творческие и социокультурные проекты.

20 октября с 15.00 до 20.00 – формирование дорожной карты по развитию сообщества волонтерских центров в образовательных организациях, среднего профессионального и высшего образования, направленной на анализ и сбор информации о потребностях и запросах добровольческого сообщества.

21 октября с 15.00 до 20.00 – формирование дорожной карты объединений и некоммерческих организаций, входящих в состав Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, специалистов Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и представителей добровольческих объединений учреждений по делам молодежи в возрасте от 16 до 30 лет.

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».