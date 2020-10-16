Юнармейцы Петербурга готовятся к Параду Памяти в Самаре

15 октября на плацу Морской школы Московского района Санкт-Петербурга юнармейцы провели генеральную репетицию для участия в военном Параде.
Вот уже на протяжении нескольких месяцев победители и призеры конкурса готовятся к знаменательному событию – ежегодному Параду Памяти в Самаре.
Учащийся Морской школы, юнармеец Артем Индык о предстоящем мероприятии: «Из нашей школы едет ещё двадцать человек, все они победители и призёры смотра-конкурса юнармейских отрядов. Мы очень долго готовились к нему, прошли более десятка тренировок. Немного волнуемся, но постараемся достойно пройти».
Напомним, что незадолго до этого в Северной столице на территории Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева был проведен смотр-конкурс, в котором приняли участие 18 юнармейских команд нашего города.
Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя "Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность".