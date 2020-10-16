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Питерец.ру » Общество » Юнармейцы Петербурга готовятся к Параду Памяти в Самаре

Юнармейцы Петербурга готовятся к Параду Памяти в Самаре

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Юнармейцы Санкт-Петербурга готовятся к Параду Памяти в Самаре

15 октября на плацу Морской школы Московского района Санкт-Петербурга юнармейцы провели генеральную репетицию для участия в военном Параде.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев победители и призеры конкурса готовятся к знаменательному событию – ежегодному Параду Памяти в Самаре.

«Хочу сказать, что мы очень ответственно готовимся к Параду Памяти в городе Самара, потому что хотим показать, что достойны носить звание юнармейцев и представлять свой город на таком торжественном мероприятии», - поделился юнармеец Эрик Читчян.

Учащийся Морской школы, юнармеец Артем Индык о предстоящем мероприятии: «Из нашей школы едет ещё двадцать человек, все они победители и призёры смотра-конкурса юнармейских отрядов. Мы очень долго готовились к нему, прошли более десятка тренировок. Немного волнуемся, но постараемся достойно пройти».

Напомним, что незадолго до этого в Северной столице на территории Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева был проведен смотр-конкурс, в котором приняли участие 18 юнармейских команд нашего города.

«Наши юнармейцы - большие молодцы! С ними действительно - хоть в огонь, хоть в воду. Они умеют дружить, поддержать товарищей, в том числе и тех, с кем соревнуются на соревнованиях и конкурсах. Горжусь, что работаю с такими детьми!», - отметил главный судья Владимир Кузьмин.
«Дети участвуют в смотре-конкурсе для подготовки к параду, потому что он для них очень важен. Ребята гордятся этим, а мы гордимся ими. Я считаю, что все наши дети самые достойные. Они помнят и чтут своих предков, которые внесли свой вклад в Великую Победу, поэтому мы в них это стремление всячески поддерживаем», - подчеркнул судья смотра-конкурса Сергей Скориантов.

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя "Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность".

Источник: Комитет по молодежной политике
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