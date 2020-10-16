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Питерец.ру » Общество » Саженец за макулатуру – проект по озеленению города реализуется в Петербурге

Саженец за макулатуру – проект по озеленению города реализуется в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Софья Краева презентовала проект «Круг жизни»: девушка предлагает обменивать макулатуру на саженцы.

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты.

Софья Краева презентовала проект «Круг жизни»: девушка предлагает обменивать макулатуру на саженцы.

«Сегодня проблема уменьшения зеленых насаждений в городах, особенно рядом с учебными заведениями стоит очень остро. Так же, как и переработка вторичного сырья. Это особенно актуально для бюджетных организаций, так как одна средняя школа ежегодно в год «вырубает» около 18 деревьев», – отмечает Софья.

В рамках своего проекта девушка предлагает централизованно собирать макулатуру и обменивать ее на саженцы, а потом сажать их вместе с педагогами и волонтерами на территории школ города.

«Реализация проекта уже началась. В 2018 и 2019 году нашей школой было собрано и сдано 2,5 тонны макулатуры и посажено 10 саженцев дерена «Сибирика», – рассказала девушка.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Источник: Комитет по молодежной политике
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