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Питерец.ру » Общество » Конкурс «Добрых дел мастер»

Конкурс «Добрых дел мастер»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Волонтеры Невского района могут принять участие в конкурсе «Добрых дел мастер»

До 27 ноября идет прием заявок на участие в конкурсе «Добрых дел мастер». За победу в конкурсе смогут побороться волонтеры Невского района в возрасте от 14 до 30 лет.

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и направлено на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, добровольцам нужно отправить на почту nevmol@yandex.ru:

- заявку;

- характеристику от руководителя организации;

- резюме;

- копии грамот, дипломов и благодарностей;

- отзывы о добровольческой деятельности;

- фото и ссылки на видеоматериалы;

- согласие на обработку персональных данных.

Итоги подведут в декабре.

Более подробную информацию можно найти в группе Молодежного совета при администрации Невского района (https://vk.com/nevmol).

Организаторы конкурса «Добрых дел мастер» - Молодежный совет при администрации Невского района и отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организации администрации Невского района Санкт-Петербурга.

Источник: Комитет по молодежной политике
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