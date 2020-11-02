13-14 ноября 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» пройдет фестиваль добра «Друг другу» online. Транслироваться фестиваль будет в официальной группе мероприятия – vk.com/premiamira .

Фестиваль добра «Друг другу» online – это место общения добрых людей, где в режиме онлайн можно поделиться друг с другом идеями и опытом, а также вдохновить и вдохновиться креативными решениями, смелыми вызовами и добрыми свершениями, проживая вместе ключевую идею фестиваля «Главный смысл – в тебе».

Это фестиваль для молодых и прогрессивных людей, стремящихся к саморазвитию, профессиональному и творческому росту. Виртуальная площадка фестиваля объединит популярных блогеров, представителей крупных коммерческих и общественных организаций, творческих лидеров, именитых гостей, известных спикеров и самых добрых людей мира.

В рамках фестиваля спикеры выступят в 4 тематических зонах:

Психология;

Экология;

Саморазвитие;

Технологии.

Зрителей ждет насыщенная программа, которая совместит в себе увлекательные мастер-классы и обучающие лекции, тренинги, живое общение с известными спикерами, творческие номера и розыгрыши.

Прямая трансляция фестиваля раскроет секреты социального маркетинга, объяснит, почему важно отказаться от одноразового пластика, познакомит с успешными практиками привлечения аудитории и ресурсов благотворительных фондов, расскажет, как преодолеть страх публичных выступлений и начать говорить уверенно, ответит на вопрос: «Чего ожидать человечеству в настоящем от космоса будущего?».

Спикерами фестиваля станут: Влад Канопка, актер театра и кино, Андрей Борисенко, летчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой Российской Федерации, Кристина Федосеева, член Общественной палаты Российской Федерации, Михаил Луцкий, представитель ГК «Геоскан», Надежда Янкелевич, руководитель направления внешних коммуникаций фонда «Нужна помощь», Наталья Беляева, генеральный директор ООО «Дельфи», Ирина Зотова, директор Департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» МРФ Северо-Запад, Эрик Бурыгин, представитель компании «Яндекс» и многие другие.

Кульминацией фестиваля добра «Друг другу» станет торжественная церемония вручения IX Международной Премии МИРа за добрые дела жителям России и соотечественникам. В этом году МИР получил рекордное количество заявок из других стран. Номинантами Премии стали люди из 70 регионов России и 17 стран земного шара. На конкурс были поданы заявки из России, Финляндии, Великобритании, Индии, Италии, Македонии, Японии и других стран. Самым активным регионом России по числу поданных заявок стал Санкт-Петербург, за ним следуют Краснодарский край и Белгородская область. А самой популярной номинацией стала «Добрая организация года», обогнав даже номинацию «Здравая инициатива».

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».