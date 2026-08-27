В Петербурге откроются 1010 детских садов и 687 школ, из них 26 садов и 19 школ – новые

Губернатор Александр Беглов принял участие в совещании о подготовке к новому учебному году, которое в формате видеоконференции провёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам Беглова, 1 сентября в Петербурге откроются 19 новых школ и 26 детских садов. Ещё 174 учреждения после капремонта предстанут в обновлённом виде. Всего в новом учебном году заработают 1010 детских садов и 687 школ, где будут учиться около 600 тысяч школьников и более 220 тысяч дошкольников. За парты впервые сядут свыше 56 тысяч первоклассников.

Губернатор подчеркнул, что устранение нехватки соцобъектов позволило обеспечить местами всех детей школьного возраста. Кроме того, с 1 сентября по поручению президента в городе откроются 2500 ясельных групп.

Продолжается развитие цифрового и естественнонаучного образования: в этом году начнут работу три технопарка «Кванториум» и шесть центров «ИНФИНИТИ». Порядка 700 предпрофессиональных классов подготовят учащихся к будущей профессии.

Система среднего профобразования включает 115 организаций, где обучаются почти 135 тысяч человек, осваивающих свыше 80 профессий и около 190 специальностей.

Особое внимание уделяется безопасности. Перед началом учебного года проверили противопожарную и антитеррористическую защищённость помещений, «тревожные кнопки», системы доступа и видеонаблюдения. На всероссийских учениях отработали действия при ЧС. Также Беглов назвал важной профилактику вовлечения несовершеннолетних в экстремизм и терроризм.