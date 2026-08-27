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Питерец.ру » Общество » На «Адмиралтейских верфях» началось строительство дизель-электрической подводной лодки

На «Адмиралтейских верфях» началось строительство дизель-электрической подводной лодки

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
На заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония закладки дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Лада»

27 августа на «Адмиралтейских верфях» прошла церемония закладки новой дизель-электрической субмарины проекта 677 «Лада». На мероприятии присутствовали помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, губернатор Петербурга Александр Беглов, главком ВМФ Александр Моисеев, глава ОСК Андрей Пучков, врио директора верфи Андрей Быстров и руководитель ЦКБ «Рубин» Владимир Дорофеев.

Патрушев отметил, что закладка корабля продолжает традиции флота в год его 330-летия. Он напомнил о задачах, поставленных в Стратегии развития ВМФ до 2050 года, среди которых — модернизация подводных сил. По его словам, коллектив верфи вместе с партнёрами по кооперации справится с этой работой.

Беглов подчеркнул, что для города каждое такое событие — особый день. Петербург более 300 лет строит корабли, продолжая дело Петра I. Сегодня верфь выполняет важный заказ для защиты морских границ страны.

Моисеев заявил, что субмарины проекта 677 — одни из самых современных в своём классе и ключевой элемент морской безопасности. Он связал это с достижениями отечественной школы кораблестроения и работой «Рубина» и «Адмиралтейских верфей».

Беглов поблагодарил работников предприятия за труд. Он напомнил, что в этом году исполняется 120 лет подводному флоту, и верфь внесла в это большой вклад: здесь построено более 3000 кораблей, включая свыше 300 подлодок. Губернатор добавил, что Петербург остаётся ведущим судостроительным центром: сейчас на стапелях более 40 судов — от фрегатов до гражданских кораблей. За каждым достижением стоят люди, которые ежедневно укрепляют оборону страны.

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