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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошел общегородской крестный ход

В Петербурге прошел общегородской крестный ход

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В честь небесного покровителя Петербурга на Невском проспекте состоялся традиционный крестный ход

12 сентября в центре Петербурга состоялось масштабное празднование Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – Дня Ништадтского мира, на площади, названной в честь небесного покровителя Петербурга. Здесь сошлись маршруты трёх крестных ходов. Самый большой из них прошёл от Казанского собора по Невскому проспекту и объединил несколько десятков тысяч человек. Во главе шествия православные верующие и представители духовенства традиционно несли Казанскую икону Божией Матери и впервые – ковчег с вновь обретенными мощами благоверного князя Дмитрия Донского.

После литургии в Свято-Троицком соборе начался малый крестный ход во главе с митрополитом Варсонофием, который вынес из Александро-Невской лавры ковчег с мощами Александра Невского. У стен монастыря завершился и водный крестный ход по Неве, повторяющий маршрут 1724 года, когда по указу Петра I святыню перенесли из Владимира в Петербург.

«В нашем городе – великое духовное событие, какого ещё не было в нашей истории. В этом году праздник впервые объединил имена Александра Невского, Дмитрия Донского и Петра Первого. Сегодня мы особенно сильно ощущаем преемственность ратного подвига наших предков. Великая история России живёт в наших святынях, в памяти народа, в подвигах нынешнего поколения защитников Родины. Заступничество небесных покровителей во все времена вдохновляло жителей нашего города в их служении России и Петербургу», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

К подножию памятнику Александру Невскому в центре площади легли венки и цветы от правительства Петербурга и от благодарных горожан. Митрополит Варсонофий совершил праздничный молебен в сослужении духовенства Санкт‑Петербургской митрополии.

Перенесение мощей святого князя Александра Невского началось в августе 1723 года. Их прибытие в Петербург в сентябре 1724 года основатель города Пётр Первый приурочил к третьей годовщине Ништадтского мира, ставшего триумфальным завершением Северной войны 1700-1721 годов.

В 1743 году с указа императрицы Елизаветы Петровны началась история крестных ходов в честь небесного покровителя Петербурга, они проводились на главной городской магистрали – Невском проспекте. Революционные события 1917 года прервали эту традицию, она была возобновлена в 2013 году.

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