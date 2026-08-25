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Питерец.ру » Спорт » В Смольном поздравили чемпионок мира по художественной гимнастике

В Смольном поздравили чемпионок мира по художественной гимнастике

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Александр Беглов и Александр Бельский поздравили чемпионок мира по художественной гимнастике

24 августа в Смольном состоялось торжественное чествование петербургских спортсменок, одержавших победу на чемпионате мира по художественной гимнастике. В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский.

С 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне (Германия) проходил 42-й мировой чемпионат по художественной гимнастике. Эти соревнования открыли квалификационный цикл к XXXIV летним Олимпийским играм, которые пройдут с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Важной особенностью турнира стало возвращение российских гимнасток на мировую арену после пятилетнего перерыва. Спортсменки из России и Беларуси были допущены к участию в качестве нейтральных спортсменов.

Петербургские спортсменки вошли в состав сборной команды Российской Федерации. Для некоторых из них этот чемпионат стал первым опытом международных соревнований. Тем не менее, они продемонстрировали высокий уровень подготовки и внесли значительный вклад в общий успех команды.

В рамках чемпионата в индивидуальных выступлениях участвовали 100 гимнасток со всего мира, а в групповых дисциплинах соревновались команды из 42 стран. Российскую Федерацию в индивидуальной программе представляли София Ильтерякова (Москва) и Мария Борисова (Санкт-Петербург). Также во Франкфурте выступала петербургская групповая команда.

Воспитанницы «Центра художественной гимнастики «Жемчужина» завоевали золотые медали в командном многоборье. В индивидуальных выступлениях Мария Борисова трижды поднималась на пьедестал, завоевав три бронзовые медали в дисциплинах с мячом, булавами и лентой.

Александр Беглов высоко оценил достижения спортсменок, отметив их настойчивость, силу воли и честную победу. Он подчеркнул, что Петербург гордится их историческим успехом. Губернатор также выразил благодарность Алине Кабаевой, президенту Международной Ассоциации поддержки спорта «Небесная Грация», и Татьяне Колесниковой, президенту Федерации художественной гимнастики Санкт‑Петербурга и директору «Центра художественной гимнастики «Жемчужина», за подготовку чемпионок.

Александр Бельский присоединился к поздравлениям, отметив высокий уровень конкуренции и блестящее выступление российских спортсменок. Он подчеркнул, что каждая медаль является вкладом в общий успех сборной. Бельский также отметил важность возвращения российских и белорусских спортсменок на международные соревнования, несмотря на нейтральный статус, и выразил надежду на скорое возвращение к участию в Олимпийских играх под национальным флагом.

Гимнастка Мария Борисова поблагодарила тренеров, федерацию и болельщиков за поддержку, выразив радость от возможности принести медали стране.

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