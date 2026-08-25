Стартовал прием заявок на участие в федеральном проекте «Производительность труда»

Начиная с 24 августа, предприятия Санкт-Петербурга получили возможность подать заявки для участия в федеральной программе «Производительность труда» на 2027 год. Эта инициатива предлагает бесплатную помощь компаниям, работающим в обрабатывающей промышленности, строительстве, на транспорте, а также в сфере туризма и сельского хозяйства. Для участия в проекте необходимо, чтобы годовой оборот компании превышал 400 миллионов рублей (для туристической отрасли — от 180 миллионов), при этом доля иностранного капитала не должна быть выше 50%.

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) в сотрудничестве с персоналом предприятий проводят детальный анализ существующих производственных и офисных процессов с целью их последующей оптимизации. В результате проведенной работы отмечается среднее повышение производительности труда на 42% и ускорение производственных циклов на 28%. Наиболее значительные улучшения в эффективности достигаются в химической, фармацевтической, электронной, приборостроительной и строительной отраслях.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул весомое значение проекта для экономического развития города, назвав производительность труда ключевым индикатором экономического роста и фактором улучшения качества жизни горожан. Он также отметил, что город продолжает развивать комплексную систему поддержки бизнеса, охватывающую как экспертную помощь в модернизации, так и подготовку квалифицированных кадров. Рост производительности напрямую связан с укреплением промышленного потенциала Санкт-Петербурга, что подтверждается стабильным увеличением индекса промышленного производства в городе, который в первом полугодии 2026 года составил 103,4%.