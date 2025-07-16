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Питерец.ру » Экономика » Выделены финансы на социальные объекты

Выделены финансы на социальные объекты

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
onlinespb.ru
На восстановление и обновление социальных объектов в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено более 1 млрд. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году на реконструкцию социальных учреждений в Санкт-Петербурге выделено свыше 1 млрд. руб. Средства будут направлены на обновление инфраструктуры и улучшение условий работы сотрудников, а также на повышение качества жизни горожан.

Финансирование социальных объектов — важная часть городской программы по развитию инфраструктуры. Реконструкция учреждений позволит не только обновить материально-техническую базу, но и адаптировать их под современные стандарты оказания услуг.

Выделенные средства будут использованы для проведения ремонтных работ, модернизации оборудования и улучшения условий пребывания в социальных учреждениях. Это коснется больниц, школ, детских садов и других важных объектов.

Ожидается, что благодаря проведенным работам качество предоставляемых услуг повысится, а условия работы сотрудников станут более комфортными. Это, в свою очередь, положительно скажется на общем уровне жизни горожан и качестве предоставляемых социальных услуг.

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