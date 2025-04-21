Каковы траты в СПб по госзакупкам?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб расходы по государственным закупкам только за первые три месяца текущего года достигли внушительной суммы в 363 млрд. руб. Эта информация подчеркивает масштаб и активность госзакупок в городе.

Эксперты отмечают, что такие объемы свидетельствуют о высоком уровне господдержки различных секторов экономики и социальных программ. Среди основных направлений закупок – поставки товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, что включает в себя обеспечение работы органов власти, социальных учреждений и других важных структур.

При этом в первые 3 месяца уже потрачено почти 65% от объема госзакупок, выделено на год. Всего на это выделено 561,6 млрд. руб.