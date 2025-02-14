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Питерец.ру » Общество » Муниципалитеты Петербурга получат субсидии на благоустройство дворов

Муниципалитеты Петербурга получат субсидии на благоустройство дворов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Городские власти приняли решение о предоставлении субсидий на благоустройство дворовых территорий

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб продолжается работа по улучшению городской инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни горожан. Одним из важных этапов этого процесса стало решение о предоставлении субсидий на благоустройство дворовых территорий.

Согласно сообщению пресс-службы администрации города, субсидии будут выделены 20 муниципалитетам Петербурга. Это позволит провести ряд работ по благоустройству, включая ремонт и обновление детских площадок, озеленение территорий, установку новых скамеек и урн, а также другие мероприятия, направленные на улучшение внешнего вида и функциональности дворов.

Такое решение является частью комплексной программы по развитию городской среды, которая реализуется в Петербурге на протяжении нескольких лет. Субсидии на благоустройство дворов будут выделены в рамках общего финансирования программы развития СПб. Это позволит ускорить реализацию проектов и сделать городскую среду более привлекательной и комфортной для жителей и гостей Петербурга.

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