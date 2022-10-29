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Питерец.ру » Общество » Единороссы проверили ход строительства и ремонта социальных объектов в Петроградском район

Единороссы проверили ход строительства и ремонта социальных объектов в Петроградском район

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Единороссы проверили ход строительства и ремонта социальных объектов в Петроградском район

Реализацию народной программы в регионе контролируют депутаты и активисты партии совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, единоросс Юрий Гладунов и секретарь районного отделения «Единой России» Максим Аршинов проинспектировали ход строительства и ремонта социальных объектов в Петроградском районе. Игровая площадка у детского сада № 12 требует переоснащения и нового игрового оборудования, а обустройство общественных пространств на набережной реки Карповки и территории Леонтьевского мыса идет по графику.

По словам Юрия Гладунова, общественные пространства возводят из отечественных материалов, поэтому все работы идут по графику, без задержек.

«Все своевременно, качественно, интересно и красиво», — подчеркнул парламентарий.

Максим Аршинов выразил надежду, что строительство объектов благоустройства завершится примерно через месяц. «Жители ближайших домов увидят эту красоту воочию и смогут спокойно гулять», — сказал он.

Он также отметил, что есть вопросы по состоянию детской площадки у садика № 12.

«Детская площадка находится в неудовлетворительном состоянии. Мы будем прорабатывать вопрос о том, чтобы на будущий год, либо в ближайшей перспективе включить эту площадку в программу ремонта, чтобы привести ее в хорошее, качественное, нормативное состояние, чтобы дети могли спокойно играть», — отметил Максим Аршинов.

Напомним, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов – часть народной программы «Единой России», которая реализуется в стране с 2021 года. Её главная цель — обеспечить благополучие и достойную жизнь людей. В федеральном бюджете предусмотрено также финансирование на строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Заложены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, ремонт и строительство новых объектов, оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, обновление парка «скорой помощи», передвижных комплексов.

Народная программа сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты «Единой России» совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.

Источник: Единая Россия
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