Единороссы проверили ход строительства и ремонта социальных объектов в Петроградском район

Реализацию народной программы в регионе контролируют депутаты и активисты партии совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, единоросс Юрий Гладунов и секретарь районного отделения «Единой России» Максим Аршинов проинспектировали ход строительства и ремонта социальных объектов в Петроградском районе. Игровая площадка у детского сада № 12 требует переоснащения и нового игрового оборудования, а обустройство общественных пространств на набережной реки Карповки и территории Леонтьевского мыса идет по графику.
По словам Юрия Гладунова, общественные пространства возводят из отечественных материалов, поэтому все работы идут по графику, без задержек.
Максим Аршинов выразил надежду, что строительство объектов благоустройства завершится примерно через месяц. «Жители ближайших домов увидят эту красоту воочию и смогут спокойно гулять», — сказал он.
Он также отметил, что есть вопросы по состоянию детской площадки у садика № 12.
Напомним, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов – часть народной программы «Единой России», которая реализуется в стране с 2021 года. Её главная цель — обеспечить благополучие и достойную жизнь людей. В федеральном бюджете предусмотрено также финансирование на строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Заложены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, ремонт и строительство новых объектов, оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, обновление парка «скорой помощи», передвижных комплексов.
Народная программа сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты «Единой России» совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.