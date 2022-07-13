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Питерец.ру » Общество » Активно строят социальные объекты

Активно строят социальные объекты

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Смольном уточнили планы относительно социального строительства до 2027 года

Власти Петербурга уделяют серьезное внимание строительству школ, детских садов, медучреждений и других социальных объектов. Беглов и команда сделали многое, чтобы решить проблему дисбаланса между социальной и жилой застройкой.

По данным «Питерец.ру», в городе планируют построить еще 327 объектов социальной инфраструктуры. Эти планы хотят реализовать до 2027 года включительно. Необходимое финансирование будет выделено из городского бюджета, а также привлекут частные инвестиции. Все построенные объекты перейдут в собственность Петербурга.

Власти Северной столицы продолжают работать над улучшением социальной инфраструктуры города. Это достигается благодаря изменениям в сфере строительства. Смольный обязал застройщиков уделять внимание социальным объектам.

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