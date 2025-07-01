Выделены средства на городские дороги

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году на содержание и уборку дорог в Санкт-Петербурге будет выделено более 25 млрд. руб. Эти средства позволят обеспечить надлежащее состояние дорожного фонда и повысить качество инфраструктуры.

Финансирование включает в себя не только уборку улиц, но и ремонт дорожного покрытия, обеспечение безопасности на дорогах, а также другие мероприятия, способствующие улучшению транспортной ситуации в городе. Ожидается, что благодаря увеличению бюджета на содержание дорог, Санкт-Петербург сможет уменьшить количество пробок и повысить комфорт передвижения для всех участников дорожного движения. Это будет серьезным вкладом в развитие городской среды и повышение уровня жизни горожан.