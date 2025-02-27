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Питерец.ру » Общество » Женские консультации и роддома в СПб будут реорганизованы

Женские консультации и роддома в СПб будут реорганизованы

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице готовится реорганизация женских консультаций и родильных домов: каковы планы?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб пройдет реорганизация женских консультаций и родильных домов. Это решение направлено на повышение качества и доступности медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

В рамках реорганизации планируется объединение нескольких медицинских учреждений в более крупные и эффективные структуры. Это позволит оптимизировать работу персонала, улучшить материально-техническую базу и повысить качество предоставляемых услуг.

Ожидается, что реорганизация позволит сократить время ожидания приема врачей, обеспечить более широкий спектр медицинских услуг, улучшить качество обслуживания пациентов. Точные сроки реорганизации пока не сообщаются.

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