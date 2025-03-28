Три петербургских вуза выиграли грант

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках государственной программы поддержки высшего образования три крупных университета Петербурга получат финансирование в размере 210 млн. руб. каждый.

Эти деньги будут направлены на развитие инженерных школ и улучшение качества подготовки специалистов в этой области. Речь идет о СПбГУ, ЛЭТИ и Петербургском госуниверситете путей сообщения. Деньги будут получены по итогам конкурса, который проводило Правительство РФ.

Финансирование позволит обновить материально-техническую базу, разрабатывать новые образовательные программы и внедрять инновационные методики обучения. Средства господдержки открывают новые возможности для вузов, получивших грант.