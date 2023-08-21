Преподаватели СПбГУ будут обучать русскому языку жителей Танзании

Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) будут обучать русскому языку граждан Танзании. Лекции и семинары, призванные познакомить жителей страны с «великим и могучим», а также с богатой русской культурой, пройдут в рамках совместного проекта старейшего университета России и Министерства просвещения Российской Федерации – «Центр открытого образования на русском языке в Дар-эс-Саламе».

Программы курсов разработаны в соответствии с мировыми стандартами эффективности преподавания и принимая во внимание богатый опыт вуза в обучении русскому языку. Для студентов доступны различные направления обучения: курс русского языка как иностранного с нуля, для абитуриентов российских вузов и работников туристической сферы.

Помимо занятий по русскому языку, Центр СПбГУ проводит многочисленные образовательные и культурно-просветительские мероприятия. Так, 15-16 августа на его территории прошел фестиваль русской культуры, участниками которого стали свыше 200 человек. Жители Дар-эс-Салама и гости города смогли прослушать лекции о географии и культуре России, попробовать традиционные русские блюда – пирожки и блины, поучаствовать в мастер-классе по хохломе, подписать свою первую открытку на русском языке и поиграть в национальные игры – хоровод и ручеек.

Запуск Центра и его официальное открытие прошли под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации.