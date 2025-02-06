Благодаря подарку застройщиков в городе появились новые школы

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году застройщики передали городу 13 новых школ, улучшив тем самым образовательную инфраструктуру Петербурга. Это стало возможным благодаря партнерству бизнеса и власти, направленному на развитие социальной сферы СПб.

Новые учреждения оснащены всем необходимым для комфортного обучения детей. Школы соответствуют современным стандартам безопасности и качества образования.

Важно отметить, что подобные инициативы застройщиков способствуют созданию комфортных условий для жизни и обучения детей в Петербурге. Это пример социально ответственного бизнеса, который вносит значительный вклад в развитие образования в городе.

Ожидается, что будут реализованы и другие проекты, направленные на улучшение образовательной среды в СПб.