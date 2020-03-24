Преподаватели магистратуры петербургских вузов получат гранты Фонда Потанина на реализацию своих проектов

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина , который проводится для преподавателей магистратуры ведущих российских вузов. Победители конкурса получат грант в размере до 500 тыс. рублей на реализацию образовательных проектов.

По традиции Санкт-Петербург – один из лидеров по количеству победителей. В этом году гранта Фона Потанина будут удостоены 13 преподавателей петербургских вузов: трое из них – представители Санкт-Петербургского государственного университета, двое – представители Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и двое преподавателей Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Также лауреатами конкурса стали преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге, преподаватель Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), двое представителей Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого и двое представителей Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Всего на грантовый конкурс 2019/20 года подано 804 заявки. По результатам экспертной оценки были определены 100 победителей из 59 вузов страны. Участники представили свои проекты в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении. Самыми популярными дисциплинами среди победителей конкурса в этом году стали: «Педагогика», «Лингвистика», «Юриспруденция» и «Инноватика».

Одни из самых высоких оценок жюри получили онлайн-курс по бережливому производству при поддержке Инжинирингового Центра CompMechLab Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого, современные модели инфокоммуникационных систем для цифровой экономики при поддержке IT-компании «Ланит» (Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникационных технологий им. проф. М.А. Бонч-Бруевича).

«Сегодня к потанинскому сообществу присоединяются еще 100 человек – профессионалов, стремящихся к непрерывному саморазвитию, – отметила директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. – По сравнению с прошлым годом появилось больше проектов, партнерами которых выступают предприятия. Эта тенденция говорит о том, что экспертиза вузов в формировании как «мягких», так и «твердых» навыков становится все более востребованной в индустрии и бизнесе. Наши победители уделяют большое внимание педагогическому дизайну и подготовке кадров для цифровой экономики. Причем это прослеживается не только в таких направлениях обучения как образование, но и инноватика, экономика, менеджмент и информатика. Приходит осознание, что трансформация, прежде всего, начинается внутри самого вуза. Проекты победителей характеризует здоровый баланс между традиционной научной составляющей и подготовкой студентов для работы в реальных секторах экономики».

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса (CoVid 2019), срок заключения договоров Гранта продлен до 31 августа 2020.

С более подробной информацией о конкурсе, а также полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке .