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Питерец.ру » Общество » Преподаватели магистратуры петербургских вузов получат гранты Фонда Потанина на реализацию своих проектов

Преподаватели магистратуры петербургских вузов получат гранты Фонда Потанина на реализацию своих проектов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Преподаватели магистратуры петербургских вузов получат гранты Фонда Потанина на реализацию своих проектов

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина, который проводится для преподавателей магистратуры ведущих российских вузов. Победители конкурса получат грант в размере до 500 тыс. рублей на реализацию образовательных проектов.

По традиции Санкт-Петербург – один из лидеров по количеству победителей. В этом году гранта Фона Потанина будут удостоены 13 преподавателей петербургских вузов: трое из них – представители Санкт-Петербургского государственного университета, двое – представители Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и двое преподавателей Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Также лауреатами конкурса стали преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге, преподаватель Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), двое представителей Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого и двое представителей Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Всего на грантовый конкурс 2019/20 года подано 804 заявки. По результатам экспертной оценки были определены 100 победителей из 59 вузов страны. Участники представили свои проекты в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении. Самыми популярными дисциплинами среди победителей конкурса в этом году стали: «Педагогика», «Лингвистика», «Юриспруденция» и «Инноватика».

Одни из самых высоких оценок жюри получили онлайн-курс по бережливому производству при поддержке Инжинирингового Центра CompMechLab Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого, современные модели инфокоммуникационных систем для цифровой экономики при поддержке IT-компании «Ланит» (Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникационных технологий им. проф. М.А. Бонч-Бруевича).

«Сегодня к потанинскому сообществу присоединяются еще 100 человек – профессионалов, стремящихся к непрерывному саморазвитию, – отметила директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. –  По сравнению с прошлым годом появилось больше проектов, партнерами которых выступают предприятия. Эта тенденция говорит о том, что экспертиза вузов в формировании как «мягких», так и «твердых» навыков становится все более востребованной в индустрии и бизнесе. Наши победители уделяют большое внимание педагогическому дизайну и подготовке кадров для цифровой экономики. Причем это прослеживается не только в таких направлениях обучения как образование, но и инноватика, экономика, менеджмент и информатика. Приходит осознание, что трансформация, прежде всего, начинается внутри самого вуза. Проекты победителей характеризует здоровый баланс между традиционной научной составляющей и подготовкой студентов для работы в реальных секторах экономики».

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса (CoVid 2019), срок заключения договоров Гранта продлен до 31 августа 2020.

С более подробной информацией о конкурсе, а также полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

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