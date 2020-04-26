ента новостей

16:02
Онлайн-выставка «Нет войне»
13:24
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
09:31
Льготы для бизнеса
09:00
На дачу ехать можно
12:58
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:09
В Петербург «прилетела» тысяча утят
11:11
В Петербурге задержали группу вандалов
11:04
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном хранении метамфетамина
09:30
Мошенники активизировались в связи с коронавирусом
08:31
Критика дистанционного образования
19:42
Проект «Вслух»: незрячим и слабовидящим почитают участники конкурса чтецов «Живая классика»
19:39
Федеральный эфир «75 лет Великой Победе»
19:37
Россельхозадзор проверил 24,5 тыс. тонн экзотических фруктов
10:37
Беглов попросил денег
10:12
В храм пока нельзя
02:06
Задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
17:05
«Ночные волки» Санкт-Петербурга доставили фрукты в Александро-Невскую лавру
17:03
На КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения
12:44
Петербургский вуз объявил о старте цифровой приёмной кампании
12:38
Легендарной Корабелке 90 лет
12:33
Авито запускает курьерскую доставку в Петербурге
11:57
Телеканал «Живая Планета» объявляет конкурс «Домашний репортер»!
11:46
Новые возможности «Единой карты петербуржца»
11:10
В Купчино молодая женщина выпала из окна квартиры на 7 этаже
11:05
В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок
08:41
Депутат раскритиковал Путина
08:09
Клещи начали кусаться
11:26
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери
10:52
На Васильевском острове тушили пожар в квартире
10:02
Компенсация для врачей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Высшее образование » Как получить грант на обучение

Как получить грант на обучение

0
5
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Получить высшее образование желают все, но хорошее образование стоит немалых денежных средств. Далеко не каждый может себе это позволить.

Получить высшее образование желают все, но хорошее образование стоит немалых денежных средств. Далеко не каждый может себе это позволить. Для перспективных студентов сегодня существует возможность получения гранта на обучение в вузе.

Обучение в престижных учебных заведениях обходится достаточно дорого, плюсом к этому добавляется стоимость проживания в другом городе. Практически невозможно качественно проходить обучение, участвовать в научной жизни и еще подрабатывать. По этим причинам многие желающие достигнуть высот в определенной профессии не могут себе позволить просто получить соответствующее образование.

Совсем недавно в России появилась система предоставления грантов на обучение. Существует несколько основных направлений получения грантов, которые обладают своими преимуществами:

  • федеральная программа «Глобальное образование» – начала свое действие в 2014 году, действует на финансирование обучения отечественных студентов в зарубежных вузах. Необходимо сначала поступить в такой иностранный вуз, потом подать документы на финансирование и после обучения вернуться в Россию отрабатывать «долг»;
  • гранты на обучение в России предоставляют различные некоммерческие организации и благотворительные фонды, одним из таких предложений является участие в розыгрыше призов от компании ООО ИТ "Сервис" на сайте https://грант-на-вуз.рф/. Также существует возможность заключения трехсторонних соглашений между учебным заведением, студентом и потенциальным работодателем, который оплатит обучение по специальности. Среди благотворителей гранты на образование в России готовы предложить фонд "Вольное дело", РФФИ и РНФ, а также благотворительные фонды в области образования Михаила Прохорова и Владимира Потанина;
  • президентский грант на обучение – направлен на обучение граждан РФ в вузах и ссузах в рамках развития гражданского общества. Право на получение такого гранта необходимо подтверждать ежегодно;
  • иностранный грант на обучение за границей – иностранные системы обучения представляют огромное количество возможностей получения грантов на обучение и выбор стипендиальных программ. Поучаствовать в них могут иностранные студенты, но далеко не во всех. Найти информацию о грантах для иностранных студентов можно на сайте университета или факультета, а также самого правительственного органа образования.

Для прилежных и заинтересованных в образовании студентов получить грант сегодня не так сложно. Он станет шагом на пути к мечте.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-11-2014, 18:22
Преимущества обучения за границей
11-10-2014, 08:23
Среднее образование за рубежом
1-09-2017, 19:52
Обладателем именной стипендии в области ИТ стал студент из Гвинеи
27-02-2019, 12:37
Лица предпенсионного возраста смогут пройти дополнительное образование
18-07-2013, 14:43
Учение – свет, а неучёных – тьма!
26-09-2014, 15:12
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет «XXVI Международная ярмарка образования»

Происшествия на дорогах

0
479
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
479
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
678
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 156
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх