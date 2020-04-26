Как получить грант на обучение

Получить высшее образование желают все, но хорошее образование стоит немалых денежных средств. Далеко не каждый может себе это позволить. Для перспективных студентов сегодня существует возможность получения гранта на обучение в вузе.

Обучение в престижных учебных заведениях обходится достаточно дорого, плюсом к этому добавляется стоимость проживания в другом городе. Практически невозможно качественно проходить обучение, участвовать в научной жизни и еще подрабатывать. По этим причинам многие желающие достигнуть высот в определенной профессии не могут себе позволить просто получить соответствующее образование.

Совсем недавно в России появилась система предоставления грантов на обучение. Существует несколько основных направлений получения грантов, которые обладают своими преимуществами:

федеральная программа «Глобальное образование» – начала свое действие в 2014 году, действует на финансирование обучения отечественных студентов в зарубежных вузах. Необходимо сначала поступить в такой иностранный вуз, потом подать документы на финансирование и после обучения вернуться в Россию отрабатывать «долг»;

гранты на обучение в России предоставляют различные некоммерческие организации и благотворительные фонды, одним из таких предложений является участие в розыгрыше призов от компании ООО ИТ "Сервис" на сайте https://грант-на-вуз.рф/. Также существует возможность заключения трехсторонних соглашений между учебным заведением, студентом и потенциальным работодателем, который оплатит обучение по специальности. Среди благотворителей гранты на образование в России готовы предложить фонд "Вольное дело", РФФИ и РНФ, а также благотворительные фонды в области образования Михаила Прохорова и Владимира Потанина;

президентский грант на обучение – направлен на обучение граждан РФ в вузах и ссузах в рамках развития гражданского общества. Право на получение такого гранта необходимо подтверждать ежегодно;

иностранный грант на обучение за границей – иностранные системы обучения представляют огромное количество возможностей получения грантов на обучение и выбор стипендиальных программ. Поучаствовать в них могут иностранные студенты, но далеко не во всех. Найти информацию о грантах для иностранных студентов можно на сайте университета или факультета, а также самого правительственного органа образования.

Для прилежных и заинтересованных в образовании студентов получить грант сегодня не так сложно. Он станет шагом на пути к мечте.