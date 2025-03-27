Сократился спрос на пекарни и булочные

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб на 7% снизился спрос на покупку пекарен и булочных. По данным аналитиков, в последнее время инвесторы стали меньше интересоваться такими франшизами. В целом по стране данный показатель упал на 13%, так что дела в Петербурге идут в неплохо.

Эксперты рынка предполагают, что снижение спроса на булочные и пекарни обусловлено высокой конкуренцией в данной сфере, а также изменением экономической ситуации и потребительских предпочтений. Тем не менее, некоторые специалисты считают, что рынок адаптируется к новым условиям, и в будущем появится больше возможностей для развития бизнеса в данном сегменте.

Возможно, снижение спроса – временное явление, и в дальнейшем ситуация стабилизируется.