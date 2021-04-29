Спрос на новостройки упал

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице упал спрос на новостройки. С начала текущего года данный показатель сократился на 16%. Эксперты связывают это с ситуацией дефицита предложения на рынке жилой недвижимости.

Сегодняшние квартиры в новостройках часто не отвечают тем запросам, которые есть у покупателей. Естественно, что в такой ситуации снизился спрос. Причем в 2020 году таких проблем не наблюдалось. Интерес к жилью в новостройках вырос благодаря льготной программе ипотечного кредитования.

Количество возведенных жилых домов жилья в Петербурге заметно сократилось. Это связано с тем, что с 2019 года выдали в 5 раз меньше разрешений на постройку. Что касается загородных домов, здесь наблюдается увеличение спроса. В 2021 году было продано примерно 3 тысячи участков, коттеджей и таунхаусов.