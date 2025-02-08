В СПб снизился спрос на апартаменты

ента новостей

14:07
В СПБ вспоминают основателя города на Неве и празднуют день СПбГУ
10:03
Глава города поздравил ученых
09:33
Петербургский завод выиграл суд у Wildberries из-за торговли контрафактом
23:06
СКА удалось победить «Витязь»: Михаил Григоренко сделал дубль, а 34-летний Павел Дедунов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне
22:44
Раз Клаудиньо – в Катаре, забьёт Ахметов: «Зенит» победил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ
15:37
Как относятся к Дню влюбленных в Ленобласти?
15:17
Водители автобусов в СПб: кто они и сколько их?
13:07
В Павловске пожилой мужчина передал мошенникам около 20 млн рублей
13:01
В Петербурге пенсионерка помогла сыну вывезти и спрятать труп возлюбленной
12:49
В полицию Саратова явился петербуржец и признался в убийстве, совершенном в прошлом году
12:32
В Петербурге задержали водителя каршеринга, бросившего без помощи сбитую им пенсионерку
12:23
В Петербурге ликвидировали подпольное казино
10:12
Педагоги из Ленобласти стали победителями Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»
10:01
Выставка петербургского фотохудожника Сергея Щербакова «Осколки»
08:05
В Ленобласти эффективно решают проблему обманутых дольщиков
07:52
Какие имена были популярны в 2024 году?
20:23
Связующий волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Игорь Тисевич – лучший игрок января мужской Суперлиги
19:47
После 2:5 в Верхней Пышме от «Горняка-УГМК» петербургское хоккейное «Динамо» по буллитам одолело «Челмет»
19:42
Спецпоказ фильма «Пиковая дама» на «Ленфильме»
15:17
Аккаунты в Telegram воруют через Wi-Fi
14:02
Премьера спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце»
12:57
В Петербурге работник салона связи сливал за деньги данные абонентов
11:20
В Тосненском районе участковый задержал подозреваемгого в убийстве
11:10
На улице Ушинского неизвестный на каршеринге насмерть сбил женщину
11:00
В Приморском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика
10:53
В Невском районе такси сбило 13-летнюю девочку
10:47
В Петербурге поймали курьера мошенников, причастного к обману двух пенсионеров
10:36
В Петербурге поймали «дропа -гастролера», причастного к обману пенсионерки с проспекта Королева
10:26
В доме на аллее Евгения Шварца неизвестный поджог почтовые ящики
10:15
В Красногвардейском районе у женщины изъяли крупную партию наркотиков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В СПб снизился спрос на апартаменты

В СПб снизился спрос на апартаменты

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В СПб наблюдается серьезное снижение интереса к апартаментам 

«Питерец.ру» отмечает, что СПб столкнулся с заметным снижением интереса к приобретению апартаментов в новостройках. Таким низким спрос в этом сегменте недвижимости не был со времен пандемии. Это начинает беспокоить экспертов и участников рынка.

В 2024 году уровень падения спроса составил 27,4%, что указывает на наличие устойчивой тенденции, которая обусловлена различными экономическими и социальными факторами.

Например, в декабре 2024-го число желающих приобрести апартаменты сократилось на 9,1%, причем за месяц. Для сравнения в ноябре прошлого года спрос снизился на 9,9%, но за год. Так что происходит резкое падение спроса.
 
Покупатели в СПб становятся более осторожными в своих инвестициях, что может быть вызвано нестабильностью на рынке. На фоне этого снижения, наиболее доступные апартаменты в новостройках СПб можно сейчас приобрести за 3,4 млн. руб. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-12-2024, 11:01
Спрос на жилье падает, а цены растут
13-05-2017, 08:02
Популярность апартаментов
28-09-2024, 18:00
Застройщики ожидают резкое падение спроса
29-04-2021, 06:04
Спрос на новостройки упал
15-10-2016, 10:11
Спрос на жилье в новостройках
20-12-2014, 00:19
Комфортабельные квартиры от застройщиков – лучшее вложение денег

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:32
В Петербурге задержали водителя каршеринга, бросившего без помощи сбитую им пенсионерку
6-02-2025, 11:10
На улице Ушинского неизвестный на каршеринге насмерть сбил женщину
6-02-2025, 11:00
В Приморском районе иномарка сбила 4-летнего мальчика
6-02-2025, 10:53
В Невском районе такси сбило 13-летнюю девочку
Наверх