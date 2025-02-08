В СПб снизился спрос на апартаменты

«Питерец.ру» отмечает, что СПб столкнулся с заметным снижением интереса к приобретению апартаментов в новостройках. Таким низким спрос в этом сегменте недвижимости не был со времен пандемии. Это начинает беспокоить экспертов и участников рынка.

В 2024 году уровень падения спроса составил 27,4%, что указывает на наличие устойчивой тенденции, которая обусловлена различными экономическими и социальными факторами.

Например, в декабре 2024-го число желающих приобрести апартаменты сократилось на 9,1%, причем за месяц. Для сравнения в ноябре прошлого года спрос снизился на 9,9%, но за год. Так что происходит резкое падение спроса.



Покупатели в СПб становятся более осторожными в своих инвестициях, что может быть вызвано нестабильностью на рынке. На фоне этого снижения, наиболее доступные апартаменты в новостройках СПб можно сейчас приобрести за 3,4 млн. руб.