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Питерец.ру » Экономика » Спрос на кредитные карты резко снизился

Спрос на кредитные карты резко снизился

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
moika78.ru
В сентябре резко сократился спрос на кредитные карты – тенденция наблюдается по всей стране

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице резко снился объем выданных кредитных карт. По итогам сентября спрос на них упал на 20%. В этот период в Северной столице получили 80,2 тыс. кредиток с общим лимитом 12,52 млрд. руб. Кстати, лимит оказался на 22% меньше, чем в августе.

Примерно такое же снижение наблюдается и в Ленобласти. Там число кредиток сократилось на 19%, а лимит – на 24%. Всего было выдано 21,7 тыс. таких карт с лимитом 2,86 млрд. руб.

Такая тенденция наблюдается по всей стране. Большое сокращение спроса на кредитки характерно для Москвы, МО, Краснодарского края и Ленобласти. В этих регионах количество выданных карт снизилось на 18-21%.

Специалисты считают, что на рынке кредитных карт наступает насыщение. К тому же повышение процентов по этим продуктам делают их малопривлекательными для клиентов.

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