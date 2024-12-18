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Питерец.ру » Экономика » Спрос на кредитки упал

Спрос на кредитки упал

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Петербурге снизилось количество новых кредитных карт

Кредитные карты – популярный банковский продукт, который оформляют многие россияне. Однако в ноябре спрос на такие карты в Петербурге упал. Жители СПБ получили более 63 тыс. новых кредиток, что на 20% меньше показателей октября. При этом лимит по картам увеличился на 7% и достиг 155 тыс. руб. Но объем одобренных лимитов сократился на 14% – данный показатель составляет чуть менее 9,8 млрд. руб.

Если смотреть статистику по России, то в ноябре было оформлено 1,57 млн. кредиток с общим лимитом 206,7 млрд. руб. Годом ранее карт было на 40% больше, лимит же снизился на 32%. «Питерец.ру» отмечает, что снижение спроса на кредитки обусловлено ужесточением политики банков. Они стали строже подходить выдаче кредитных продуктов.

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