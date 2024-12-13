Спрос на жилье падает, а цены растут

Согласно закону спроса и предложения, когда спрос на какой-либо товар падает, цены должны снижаться. Однако такое происходит не всегда – бывает, что стоимость повышается независимо от уменьшающегося спроса. Подобная картина сейчас наблюдается на рынке новостроек СПб.

«Питерец.ру» сообщает, что спрос на квартиры в петербургских новостройках падает. По словам аналитиков, к концу 2024 года он должен снизиться на 16% при количестве сделок 65,5 тыс.

Ожидается, что в текущем году в СПб продадут примерно 6,5 млн. кв. метров жилья, в Ленобласти – 2,6 млн. Площадь проданной недвижимости на 19% меньше, чем в 2023 году. В итоге застройщики потеряют 590 млрд. руб.

При этом цена жилья растет, несмотря на снижение спроса. В СПб один «квадрат» в новостройках в среднем стоит 258,4 тыс. руб., в области – 155,1 тыс. руб. Так что жилье поднялось в цене на 13% и 6%.