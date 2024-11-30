Антидепрессанты стали продавать активнее

«Питерец.ру» сообщает, что в стране стали чаще покупать антидепрессанты. Спрос на лекарства данной группы вырос на 7%, а их стоимость – на 10% и достигла 629 руб. за упаковку.

При этом наибольший рост спроса зафиксирован в Москве и Подмосковье – 18%, а цены на препараты повысились на 8% – сейчас они составляют 834 руб. Далее идут СПб и Ленобласть, где антидепрессанты стали принимать на 17% больше, а средняя стоимость этих лекарств увеличилась на 3% и дошла до 899 руб.

Специалисты отмечают, что повышение спроса на такие препараты обусловлено объективными причинами. Россияне стали чаще сталкиваться с тревожностью и другими подобными проблемами, из-за чего увеличилось число людей, обращающихся к психотерапевтам. Ну а врачи выписывают соответствующие медикаменты.

Кроме того, на приемах психотерапевтов стало больше молодежи до 25 лет. Раньше к этим специалистам в основном обращались представители взрослого поколения.