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Питерец.ру » Экономика » В СПб востребованы пекари и повара

В СПб востребованы пекари и повара

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Исследование выявило десятку наиболее востребованных профессий в городе, в их числе оказались пекари и повара

«Питерец.ру» сообщает, что пекари и повара вошли в список десяти самых востребованных профессий в СПб. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками.

Работодатели активно ищут квалифицированных специалистов в этих областях. Пекари и повара требуются как в крупные сетевые рестораны, так и в небольшие кафе. Кроме того, пекари могут найти работу на хлебозаводах и кондитерских фабриках.

Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с ростом популярности заведений общественного питания и развитием туризма. Горожане и гости Северной столицы все чаще посещают кафе и рестораны, что приводит к увеличению спроса на услуги пекарей и поваров.

Для людей, обладающих навыками в этих областях или желающих освоить новую профессию, сейчас самое время. Рынок труда дает множество возможностей для профессионального роста.

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