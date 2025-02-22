В СПб востребованы пекари и повара

«Питерец.ру» сообщает, что пекари и повара вошли в список десяти самых востребованных профессий в СПб. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками.

Работодатели активно ищут квалифицированных специалистов в этих областях. Пекари и повара требуются как в крупные сетевые рестораны, так и в небольшие кафе. Кроме того, пекари могут найти работу на хлебозаводах и кондитерских фабриках.

Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с ростом популярности заведений общественного питания и развитием туризма. Горожане и гости Северной столицы все чаще посещают кафе и рестораны, что приводит к увеличению спроса на услуги пекарей и поваров.

Для людей, обладающих навыками в этих областях или желающих освоить новую профессию, сейчас самое время. Рынок труда дает множество возможностей для профессионального роста.