Петербуржцы уверены в своей карьере как никогда: результаты исследования

«Питерец.ру» сообщает, что жители Петербурга продемонстрировали высокий уровень уверенности в своей карьере. Исследование, проведенное аналитиками, показало, что большинство горожан чувствуют себя стабильно и готовы к новым вызовам.

Согласно результатам опроса, более 70% респондентов считают, что их профессиональный рост идет в нужном направлении, и они могут достичь поставленных целей. При этом около 60% опрошенных уверены в своей способности сохранить рабочее место или найти новую работу в случае необходимости.

Эксперты отмечают, что такие результаты могут быть связаны с хорошим развитием экономики СПб и наличием возможностей для профессионального роста. Кроме того, многие молодые специалисты, которые только начинают свою карьеру, чувствуют поддержку со стороны опытных коллег и наставников.

Также исследование показало, что петербуржцы стали более открытыми к изменениям и готовы адаптироваться к новым условиям. Они намерены учиться новому, развивать свои навыки и компетенции, чтобы оставаться востребованными на рынке труда.

В целом, результаты опроса говорят о том, что СПб уверены в своей карьере и готовы к новым вызовам. Ну а тех, кто в этом не уверен, оказалось примерно 30%.