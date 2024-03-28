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Питерец.ру » Экономика » Вырос спрос на работников общепита

Вырос спрос на работников общепита

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Петербургские кафе и рестораны привлекают новых сотрудников

«Питерец.ру» сообщает, в СПб увеличился спрос на работников сферы общепита. Такая ситуация наблюдается перед началом летнего сезона. Количество вакансий превысило 6 тыс., что на 48% больше, чем раньше.

Прежде всего, требуются сотрудники для службы доставки – в Петербурге более 3 тыс. таких предложений. Также востребованы повара – открыто более 2 тыс. вакансий на эту должность. Еще в Северной столице приглашают официантов, кухонных работников, причем этот поиск ведется и за пределами Петербурга. Иногородним предлагается работа вахтовым методом.

Однако растет не только количество вакансий. Сейчас в среднем работодатели обещают платить 57 тыс. руб. в месяц – в прошлом году зарплата была на уровне 40 тыс. руб.

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