Вырос спрос на работников общепита

«Питерец.ру» сообщает, в СПб увеличился спрос на работников сферы общепита. Такая ситуация наблюдается перед началом летнего сезона. Количество вакансий превысило 6 тыс., что на 48% больше, чем раньше.

Прежде всего, требуются сотрудники для службы доставки – в Петербурге более 3 тыс. таких предложений. Также востребованы повара – открыто более 2 тыс. вакансий на эту должность. Еще в Северной столице приглашают официантов, кухонных работников, причем этот поиск ведется и за пределами Петербурга. Иногородним предлагается работа вахтовым методом.

Однако растет не только количество вакансий. Сейчас в среднем работодатели обещают платить 57 тыс. руб. в месяц – в прошлом году зарплата была на уровне 40 тыс. руб.