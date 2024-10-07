В СПб самый дорогой общепит

«Питерец.ру» сообщает, что цены в кафе и ресторанах Петербурга оказались самыми высокими по стране. Об этом можно судить по среднему чеку. Так, в ресторанах СПб посетители тратят 3,5 тыс. руб., в кафе и столовых – 806 руб.

Даже в Москве стоимость блюд в заведениях общепита оказалась ниже. За еду в ресторане там платят 2430 руб., в кафе и столовых – 793 руб. Средние показатели по России составляют 1690 руб. и 740 руб. соответственно.

Также установлено, что с ростом цен в ресторанах Северной столицы число посетителей дорогих заведений снизилось на 1%. Однако в целом эта сфера демонстрирует хорошие показатели. Общепит Петербурга развивается, а жители и гости города охотно посещают местные кафе и рестораны.