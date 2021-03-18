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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военные повара ЗВО соревновались в конкурсе «Полевая кухня»

В Ленобласти военные повара ЗВО соревновались в конкурсе «Полевая кухня»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области военные повара ЗВО соревновались в конкурсе «Полевая кухня»

В Ленинградской области военные повара Западного военного округа соревновались в отборочном этапе конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр.

В ходе состязаний военнослужащие соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлеба на полевых кухнях КП-20 и хлебопекарных блоках ПХБ из продуктов ежедневного солдатского рациона питания. Порядок приготовления блюд был произвольным: каждый повар самостоятельно определял способ готовки и вид национальной кухни. В частности, повара готовили блюда грузинской, татарской, армянской и белорусской кухонь.

Кроме того, при оценке работ особое внимание было уделено их внешнему оформлению и сочетаемости продуктов. 

Военные повара Западного военного округа соревновались не только в индивидуальном, но и в командном зачетах – победители примут участие в международных соревнованиях, представляя команду Российской армии.

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